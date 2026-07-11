Επιτυχία στην πρεμιέρα και δύο παραστάσεις ακόμη για το «ART» στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Η παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου συνεχίζεται απόψε και αύριο με το κωμικό έργο της Γιασμίν Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φίλιππου Σοφιανού. Τιμές εισιτηρίων, ώρες και συντελεστές.

Η θερινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Κορινθίας (ΔΗΠΕΘΕΚ) με το διάσημο έργο «ART» της Γιασμίν Ρεζά ξεκίνησε με επιτυχία στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Μετά την χθεσινή πρεμιέρα, που κρίθηκε θετικά από το κοινό, η ομάδα θα δώσει ακόμη δύο παραστάσεις: απόψε και αύριο Κυριακή, διατηρώντας το ενδιαφέρον για ποιοτική ψυχαγωγία.

Συντελεστές και παράσταση

Το έργο σκηνοθετεί ο Φίλιππος Σοφιανού, που ταυτόχρονα υπηρετεί και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ. Στο θίασο εμφανίζονται οι ηθοποιοί Γιώργος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης και Γιάννης Κοτσαρίνης. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Κέννυ Μακελέλλαν και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Γιώτα Μηλίτση.

Αντιδράσεις και θεατρική ποιότητα

Το κοινό στην πρεμιέρα αποχώρησε ικανοποιημένο, επισημαίνοντας το χιούμορ και την ποιότητα του κειμένου, την απόδοση των ηθοποιών και την επιτυχημένη συνολικά σκηνοθετική προσέγγιση. Το ΔΗΠΕΘΕΚ τονίζει ότι πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, προσεγγίζοντας θέματα όπως η φιλία και οι λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις.

«πρόκειται για μια ευφυή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που πραγματεύεται τη φιλία, την αισθητική αντίληψη και τις λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Με χιούμορ, ένταση και ανατροπές, το έργο καταφέρνει να αγγίξει κάθε θεατή, ανεξαρτήτως ηλικίας ή πολιτισμικού υπόβαθρου. Η παράσταση συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, μια υψηλού επιπέδου πολιτιστική πρόταση για το κοινό. Μια ευκαιρία για ποιοτική ψυχαγωγία με ευρεία απήχηση».

Πρακτικές πληροφορίες

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 21:15. Η τιμή εισιτηρίου είναι 12 ευρώ και το μειωμένο κοστίζει 10 ευρώ. Πρόκειται για προσιτές τιμές για το επίπεδο της παραγωγής, που κάνουν την έξοδο στο θέατρο ελκυστική τόσο για ντόπιους όσο και για επισκέπτες.

Θέατρο: Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Ημέρες παραστάσεων: Σήμερα και Κυριακή

Ώρα έναρξης: 21:15

Εισιτήριο: 12€ (γενική), 10€ (μειωμένο)

Η επιλογή του «ART» στην καλοκαιρινή σκηνή αντανακλά την τάση για παραστάσεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία και στοχασμό, προσελκύοντας κοινό ευρέων ηλικιών. Η ενδεχόμενη προσέλευση στις επόμενες παραστάσεις θα είναι χρήσιμο να προβλεφθεί εγκαίρως, ειδικά σε ένα ανοιχτό θέατρο όπου η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί τις βραδιές με καλό καιρό.