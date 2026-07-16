Έρχεται κύμα καύσωνα με 40–41°C — πού και πότε κορυφώνεται και πότε αλλάζει ο καιρός

Η χώρα εισέρχεται σε σύντομο αλλά έντονο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 41°C. Η κορύφωση προβλέπεται την Κυριακή έως την Τρίτη και ακολουθεί απότομη μεταβολή με βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Σύντομο αλλά έντονο κύμα θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική εισβάλει στην Ελλάδα και ανεβάζει σημαντικά τον υδράργυρο, με τις πιο ζεστές ημέρες να προσδιορίζονται την Κυριακή (19/07), τη Δευτέρα και πιθανότατα την Τρίτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 40 έως και 41°C, ενώ στην Αττική το θερμόμετρο θα κινηθεί ανοδικά και στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται έως 38°C στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο η ζέστη

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση είναι εκείνες μακριά από την άμεση επίδραση της θάλασσας, όπου τοπικά οι μελτέμια δεν θα μειώσουν σημαντικά τις θερμοκρασίες:

Κεντρική Μακεδονία

Εσωτερικό της Θεσσαλίας

Δυτική Στερεά Ελλάδα

Δυτική Πελοπόννησος

Στις παραπάνω περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει ακόμη και τους 41°C, ενώ στα νησιωτικά τμήματα και τα παράκτια τμήματα αναμένονται γενικά χαμηλότερες τιμές.

Προοπτική μεταβολής και επικινδυνότητα

Η περίοδος έντονης ζέστης ισχύει για μικρό διάστημα: από την Τρίτη (21/07) αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη. Η σύγκρουση των ψυχρότερων με τις θερμές μάζες θα προκαλέσει αυξημένη αστάθεια, με αποτέλεσμα βροχές, ισχυρές καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από το απόγευμα της Τρίτης και για διάστημα περίπου 3–5 ημερών. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η απότομη μεταβολή μπορεί να συνοδευτεί από ισχυρά φαινόμενα, καθιστώντας την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως «επικίνδυνη» όσον αφορά την καιρική δραστηριότητα.

Χρονικό διάστημα Πρόβλεψη θερμοκρασίας Παρασκευή–Δευτέρα Ανοδική τάση, έως 40–41°C τοπικά Κυριακή–Τρίτη Κορύφωση κύματος (19/07–21/07) Από Τρίτη (21/07) και μετά Απότομη ψύχρανση, βροχές και καταιγίδες (3–5 ημέρες)

Συνιστώνται προφυλάξεις ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, ασθενείς) και για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Βασικές οδηγίες ασφάλειας:

Αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο τις ώρες αιχμής.

Επαρκής ενυδάτωση και ανάπαυση σε δροσερούς χώρους.

Προσοχή σε εξωτερικές εργασίες και εκδηλώσεις· προσαρμογή ωραρίων εφόσον είναι εφικτό.

Επαγρύπνηση σε περίπτωση απότομης αλλαγής καιρού: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικό χαλάζι.

Η εξέλιξη του κύματος απαιτεί στενή παρακολούθηση των τοπικών προγνώσεων και των ενημερώσεων από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Η συντομία της ζεστής φάσης δεν μειώνει την πιθανή επικινδυνότητα από την επακόλουθη αστάθεια και τα έντονα φαινόμενα.