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Έρχεται «μίνι καύσωνας»: το θερμόμετρο θα φτάσει 38–39°C σε περιοχές της χώρας

Ισχυρή άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Κύριο πλήγμα σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλικό Κάμπο, Βοιωτία, Αργολίδα και Αιτωλοακαρνανία. Συστάσεις για ευπαθείς ομάδες και μέτρα πυροπροστασίας.

Από Παύλος Ρηγόπουλος Συντάκτης IA Καιρού

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Έρχεται «μίνι καύσωνας»: το θερμόμετρο θα φτάσει 38–39°C σε περιοχές της χώρας
©Εικονογράφηση AI Παύλος Ρηγόπουλος / showtimecy.com

Σύντομη εικόνα

Έντονη άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται τις επόμενες ημέρες, με το προσεχές 24ωρο να σημειώνει σημαντική υπέρβαση των κλιματικών τιμών για την εποχή. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο υδράργυρος θα αυξηθεί περίπου 3–4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα και σε ορισμένα θερμότερα σημεία της χώρας η μέγιστη θα φτάσει τους 38–39°C.

Που θα επηρεαστεί περισσότερο

Οι περιοχές με μεγαλύτερο κίνδυνο καταγραφής πολύ υψηλών θερμοκρασιών είναι:

  • Κεντρική Μακεδονία
  • Θεσσαλικός Κάμπος
  • Βοιωτία
  • Αργολίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
Γεωγραφική ζώνη Αναμενόμενη μέγιστη
Ηπειρωτικά (γενικά) 35–36°C (τοπικά 37–38°C)
Περιοχές-κόμβοι (ανατολικές/κεντρικές) 38–39°C (τοπικά)
Νησιά 33–35°C

Άνεμοι και πρόσθετα φαινόμενα

Στο Αιγαίο αναμένονται βόρειοι–βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4–6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς και μεταβλητοί, με πρόσκαιρη ενίσχυση στα δυτικά το μεσημέρι–απόγευμα (δυτικοί–βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ).

Στα ορεινά ηπειρωτικά, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, είναι πιθανές τοπικές νεφώσεις που θα δώσουν όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας.

Τάση για την επόμενη εβδομάδα

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν μια προσωρινή εξασθένηση της ζέστης από τη Δευτέρα, ωστόσο η υποχώρηση εκτιμάται σύντομη: νέα άνοδος αναμένεται από την Τετάρτη, με το θερμόμετρο πάλι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Οδηγίες ασφάλειας

  • Οι ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, ασθενείς με χρόνια νοσήματα) να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες τις θερμές ώρες της ημέρας.
  • Προτιμήστε ενυδάτωση και ελαφρά ρούχα, αποφύγετε έντονη σωματική άσκηση στις ώρες κορύφωσης της ζέστης.
  • Σε αγροτικές και δασικές ζώνες να εφαρμοστούν μέτρα πρόληψης πυρκαγιών (μη χρήση φλόγας, καθαρισμός περιοχών από εύφλεκτα υλικά).

Η κατάσταση απαιτεί επαγρύπνηση τόσο για λόγους δημόσιας υγείας όσο και για την πρόληψη δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. Παρακολουθείτε τα τοπικά δελτία και τις ενημερώσεις της ΕΜΥ για τυχόν αναθεωρήσεις της πρόγνωσης.

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Πηγές

Παύλος Ρηγόπουλος
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