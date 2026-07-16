Έρχεται πενθήμερο καύσωνα με 40–41°C και απότομη μεταβολή από την Τρίτη

Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν τη θερμοκρασία σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές· κορύφωση Κυριακή–Τρίτη και βίαιη αλλαγή με καταιγίδες από το βράδυ της Τρίτης.

Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο έντονης ζέστης από την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με θερμές αέριες μάζες που κινούνται προς την Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι σταδιακή αλλά αισθητή και, σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις, το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί την Κυριακή, τη Δευτέρα και πιθανότατα και την Τρίτη.

Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές του εσωτερικού και μακριά από την επίδραση της θάλασσας, όπου δεν φτάνουν τα μελτέμια. Επιχειρησιακά, μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση θα παρουσιάσουν:

ηπειρωτικές περιοχές της νότιας Ελλάδας,

η Κεντρική Μακεδονία,

το εσωτερικό της Θεσσαλίας,

η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος.

Σε αυτές τις ζώνες ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 40 και κατά περίπτωση τους 41°C. Στην Αττική, η θερμοκρασία σήμερα εκτιμάται γύρω στους 36°C, ενώ από την Παρασκευή και ειδικά τη Δευτέρα ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 38°C στην πρωτεύουσα.

Απότομη και επικίνδυνη μεταβολή του καιρού από την Τρίτη

Η θερμή εισβολή δεν προβλέπεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από το απόγευμα της Τρίτης αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη που θα κινηθούν νοτιότερα και θα συγκρουστούν με τις ήδη εγκατεστημένες θερμές. Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη αστάθεια, με:

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για 3–5 ημέρες,

ισχυρές βροχές και καταιγίδες,

τοπικά χαλάζι σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα.

Ημέρα Πρόβλεψη (κύρια σημεία) Παρασκευή 17/7 Έναρξη ανόδου θερμοκρασίας Κυριακή–Δευτέρα Κορύφωση κύματος ζέστης, τοπικά 40–41°C Απόγευμα Τρίτης Απότομη μεταβολή — ψύχος, καταιγίδες, πιθανό χαλάζι

Η ταχεία μετάβαση από πολύ υψηλές σε αρκετά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες τοπικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε σημεία όπου θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Συμβουλές ασφάλειας

Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες (μεταξύ 11:00–17:00) και ενυδατωθείτε συχνά.

Οι ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, χρόνια πάσχοντες) να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες και να έχουν πρόσβαση σε δροσερό χώρο.

Σε περίπτωση καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων, αποφύγετε μετακινήσεις σε περιοχές με πιθανή πλημμυρική επιβάρυνση και προσέξτε την κυκλοφορία.

Παρακολουθείτε τις επικαιροποιημένες προγνώσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών τις επόμενες ημέρες, καθώς το σενάριο περιλαμβάνει γρήγορες μεταβολές που απαιτούν επαγρύπνηση σε τοπικό επίπεδο.