Ερευνάται η χρήση όπλων μετά τους πυροβολισμούς στο Άργος — 20χρονος σε κρίσιμη κατάσταση

Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή των πυροβολισμών στο Άργος. Διεξάγονται ποινική δίωξη και ένορκη διοικητική εξέταση για δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ενώ βαλλιστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις κρίσιμες για την υπόθεση.

Σειρά ερευνών για την αφορμή και την έκταση των πυροβολισμών

Στη δημοσιότητα ήρθε νέο οπτικοακουστικό υλικό από το περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο βίντεο, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», καταγράφονται διαδοχικοί πυροβολισμοί που αποδίδονται σε αστυνομικούς και συνολικά αριθμήθηκαν 20 ήχοι που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς.

Από την αυτοψία στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκαν 13 κάλυκες. Η υπόθεση έχει λάβει διττή πορεία έρευνας: ποινική διερεύνηση από την αρμόδια Δικαιοσύνη και ταυτόχρονα ένορκη διοικητική εξέταση που διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ., καθώς έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Οι δύο αστυνομικοί διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε αυτούς έχουν απαγγελθεί επίσης κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Σημαντικά αξιολογούνται από τους ανακριτικούς και τεχνικούς φορείς δύο συγκεκριμένα ευρήματα: η εξέλιξη της βαλλιστικής εργαστηριακής ανάλυσης και η έκθεση του ιατροδικαστή. Η βαλλιστική έχει ως στόχο να προσδιορίσει τόσο την πορεία όσο και την προέλευση των βολίδων ή θραυσμάτων, ιδιαίτερα καθώς οι αστυνομικοί περιγράφονται ότι πυροβολούσαν «στον αέρα» για χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια πεζής καταδίωξης και σε απόσταση από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε το όχημα του 20χρονου.

Η ιατροδικαστική αξιολόγηση θα καθορίσει αν ο τραυματισμός του νέου προκλήθηκε από ακέραιες βολίδες ή από θραύσματα βολίδων, στοιχείο που θα επηρεάσει καθοριστικά την κρίση για το πώς δημιουργήθηκε ο τραυματισμός και, τελικά, για τις ποινικές ευθύνες.

Στοιχείο Αριθμός/Κατάσταση Ηχογραφημένοι πυροβολισμοί (στο βίντεο) 20 Κάλυκες που βρέθηκαν στην αυτοψία 13 Κατηγορίες κατά αστυνομικών Απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις περί όπλων

Στο πλαίσιο αυτό, οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην τεκμηρίωση της αλληλουχίας των γεγονότων: την έκταση της καταδίωξης, την απόσταση και τον χρόνο κατά τον οποίο έγιναν οι βολές, καθώς και την συμπεριφορά του τραυματία πριν και κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Οι έρευνες επιδιώκουν να διασαφηνίσουν αν υπήρχε άμεση και αναγκαία απειλή προς τους αστυνομικούς ή αν οι ενέργειες των υπηρετούντων υπερέβησαν τα επιτρεπτά πλαίσια χρήσης των υπηρεσιακών όπλων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσια ανησυχία για τη χρήση όπλων από στελέχη ασφαλείας και αναδεικνύει την ανάγκη για ταχεία και διαφανή διερεύνηση, ώστε να διαφυλαχθεί τόσο το δικαίωμα στη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών όσο και οι εγγυήσεις για τη σύννομη άσκηση των καθηκόντων από τους αστυνομικούς. Τα αποτελέσματα των βαλλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.