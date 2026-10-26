Ερευνες και συλλήψεις για μεγάλη φορολογική απάτη — στο μικροσκόπιο και η Μύκονος

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για οικονομική απάτη που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκονται δεκάδες συλλήψεις και εκατοντάδες εταιρείες, ενώ ελέγχοι γίνονται και στη Μύκονο.

Επιχείρηση για οργανωμένη απάτη με ελέγχους και στη Μύκονο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές προχωρούν σε δεκάδες συλλήψεις και διερευνούν το δίκτυο επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπόθεση, με επιπτώσεις που αγγίζουν και την τοπική οικονομία της Μυκόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει σε περίπου 50 συλλήψεις ενώ η ζημία που αποδίδεται στο δημόσιο, κυρίως στον ΕΦΚΑ, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Κομβικό πρόσωπο στην έρευνα είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη μαζί με άλλους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και ένας λογιστής.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα εκτεταμένο εταιρικό δίκτυο: οι έρευνες εστιάζουν σε περίπου 520 εταιρείες που φαίνεται να συνδέονται με το αντικείμενο της υπόθεσης και εξετάζονται ως προς την τυπική ή πραγματική τους διοίκηση. Κεντρική γραμμή της έρευνας είναι η χρήση αχυρανθρώπων —προσώπων που εμφανίζονται ως νόμιμοι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.

Αριθμός συλλήψεων: περίπου 50

περίπου 50 Εταιρείες υπό έλεγχο: περίπου 520

περίπου 520 Εκτιμώμενη ζημία: άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στην Αττική. Ελέγχονται επίσης επιχειρήσεις και ακίνητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Μύκονος και η Ρόδος, όπου έχουν γίνει αντλήσεις πληροφοριών και πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν τη δομή του δικτύου και να προσδιορίσουν το ακριβές ύψος της ζημίας. Στόχος των ερευνών είναι επίσης η απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία για παράβαση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι έλεγχοι στη Μύκονο αναμένεται να προκαλέσουν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στους κατοίκους, ειδικά σε κλάδους που συνεργάζονταν με επιχειρήσεις ή πρόσωπα που τώρα ερευνώνται. Πιθανές συνέπειες περιλαμβάνουν πρόσθετους φορολογικούς ελέγχους, προσωρινές διακοπές δραστηριοτήτων και επακριβή διευκρινιστικά μέτρα από τις αρχές για επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί.

Στοιχείο Πληροφορία Συλλήψεις ~50 Εταιρείες υπό έλεγχο ~520 Εκτιμώμενη ζημία Άνω των 100 εκατ. ευρώ

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της Μυκόνου μπορούν να περιμένουν ενημερώσεις από την τοπική αστυνομία και τις φορολογικές αρχές καθώς η έρευνα προχωρά. Οποιοσδήποτε έχει σχετικές πληροφορίες ή υπόνοιες για παράνομες πρακτικές καλείται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να αποδοθούν ευθύνες όπου απαιτείται.