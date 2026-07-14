Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκαλύπτει κύκλωμα «καρουζέλ» ΦΠΑ: 46,9 εκατ. ευρώ και επιχειρήσεις σε Αττική, Καστοριά

Συντονισμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εντόπισε μεγάλο δίκτυο διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ με ζημία 46,9 εκατ. ευρώ. Κατασχέσεις και ελέγχοι σε Αττική και Καστοριά έφεραν στο φως δαιδαλώδη δομή εταιρειών-«φαντασμάτων» που διακινούσαν ηλεκτρονικά είδη στην Ε.Ε.

Συντονισμένη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα απέδειξε την ύπαρξη ενός πολύπλοκου δικτύου που εκμεταλλευόταν το διασυνοριακό καθεστώς ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες, που ήταν σε εξέλιξη για σχεδόν έναν χρόνο, οδήγησαν σε ελέγχους και κατασχέσεις σε σημεία της Αττικής και της Καστοριάς.

Τι εντόπισαν οι αρχές

Η έρευνα αποκάλυψε δίκτυο εταιρειών με σχέση σε χώρες της Ε.Ε., που φέρονται να χρησιμοποιούσαν μεθόδους «καρουζέλ»: εγγραφές εταιρειών που λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι και «αφανείς έμποροι» για να αποφεύγουν την καταβολή του ΦΠΑ ή να διεκδικούν παράνομα επιστροφές φόρου χωρίς πραγματική είσπραξη ή φορολόγηση.

Γεωγραφική διάσταση : εταιρείες με δεσμούς σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.

: εταιρείες με δεσμούς σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Το αντικείμενο : εμπορία μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ε.Ε.

: εμπορία μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ε.Ε. Χρονικό εύρος: πράξεις που έχουν καταγραφεί στο διάστημα 2021–2025.

Σημειώσεις για τη διαδικασία και τις συνέπειες

Οι ερευνητικές ενέργειες περιελάμβαναν ελέγχους σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και κατασχέσεις υλικού. Η υπόθεση δεν περιορίζεται στοπροσωπικό επίπεδο αλλά αγγίζει την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός Ε.Ε. και επιβάλλει ενδελεχή έλεγχο των αλυσίδων εφοδιασμού σε ψηφιακά αγαθά και ηλεκτρονικά.

Στοιχείο Περιγραφή Εκτιμώμενη ζημία 46,9 εκατ. € Περιοχές ελέγχου Αττική, Καστοριά Χώρες με εταιρική εμπλοκή Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία Περίοδος 2021–2025

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες

Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη για:

αυστηρότερη επαλήθευση συνεργατών σε διασυνοριακές προμήθειες,

διαφάνεια στις συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών,

επαγρύπνηση σε ασυνήθιστα μεγάλες ή πολλαπλές επιστροφές ΦΠΑ.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση, ενώ οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να αφορούν αξιολόγηση ευθυνών, πιθανές ποινικές διώξεις και περαιτέρω κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης οργανωμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ε.Ε.