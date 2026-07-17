ΔΕΗ: πρώτη σε Large‑Cap στην Έρευνα Extel 2026 και πολλαπλές διακρίσεις στελεχών

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναδείχθηκε κορυφαίος στην κατηγορία <strong>Large‑Cap ΕΜΕΑ</strong> στην ετήσια έρευνα Extel 2026, με σειρά ατομικών και ομαδικών διακρίσεων που αποτυπώνουν την αναγνωρισιμότητα του στρατηγικού μετασχηματισμού του.

Διακρίσεις που επιβεβαιώνουν διεθνή αναγνώριση

Στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του οργανισμού Extel για το 2026, ο Όμιλος ΔΕΗ αναδείχθηκε μεταξύ των πλέον επιτηδευμένων εταιρειών του κλάδου, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία Large‑Cap ΕΜΕΑ και τη 2η θέση στη γενική κατάταξη (Overall) στις εταιρείες Utilities. Οι διακρίσεις αντανακλούν την αξιολόγηση διεθνών επαγγελματιών του επενδυτικού τομέα και ενισχύουν το προφίλ του Ομίλου στις αγορές.

Ατομικές θέσεις στελεχών και η ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν υψηλές θέσεις για στελέχη κορυφαίας διοίκησης: ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Στάσσης, κατετάγη πρώτος στην κατηγορία Best CEO σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, απέσπασε επίσης υψηλές θέσεις σε κατηγορίες Combined και Sell‑Side/Large‑Cap, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, Ιωάννης Στέφος, βρέθηκε στη δεύτερη θέση σε τρεις κατηγορίες. Η ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου εξασφάλισε θέσεις 2ης και 3ης βαθμίδας σε σχετικές κατηγορίες.

"Most Honored Companies"

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 450 επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου από 247 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επίσης προτάθηκαν πάνω από 600 στελέχη και 400 εταιρείες για διάκριση βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων αξιοπιστίας και επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα.

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά βασικό στέλεχος

Στέλεχος Κατηγορία / Κατάταξη Γεώργιος Στάσσης 1ος στην κατηγορία Best CEO (Combined & Sell‑Side / Overall & Large‑Cap) Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης 1ος σε Combined/Large‑Cap και Sell‑Side/Large‑Cap; 2ος σε Combined/Overall Ιωάννης Στέφος 2ος σε Combined/Large‑Cap, Sell‑Side/Overall, Sell‑Side/Large‑Cap Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων 2η σε Combined/Large‑Cap, Sell‑Side/Overall, Sell‑Side/Large‑Cap; 3η σε Combined/Overall

Σημασία για τον Όμιλο και τους επενδυτές

Οι διακρίσεις της Extel λειτουργούν ως δείκτης εμπιστοσύνης από διεθνείς επενδυτές και αναλυτές. Σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, επιβεβαιώνουν την πρόοδο του Ομίλου στον μετασχηματισμό του σε έναν σύγχρονο Powertech οργανισμό με επεκτατική παρουσία στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, η αναγνώριση ενισχύει την επικοινωνία της διοίκησης με την επενδυτική κοινότητα και μπορεί να επηρεάσει θετικά τις χρηματοοικονομικές επιλογές και την πρόσβαση σε κεφάλαια.

Πρακτικά συμπεράσματα για ενδιαφερόμενους

Οι επενδυτές βλέπουν βελτίωση στη διαχείριση και στην εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ.

Η αναγνωρισιμότητα στις αγορές ΕΜΕΑ ενισχύει τις προοπτικές στρατηγικών συνεργασιών.

Οι υψηλές θέσεις στελεχών υπογραμμίζουν την αξία της επενδυτικής επικοινωνίας και της χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

Οι επιβραβεύσεις της Extel για τον Όμιλο ΔΕΗ αποτελούν στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές κατά την αξιολόγηση του εταιρικού προφίλ και των μελλοντικών κινήσεων του ομίλου στην περιοχή.