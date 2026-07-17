Ανήλικη Βρετανίδα έμεινε έξι εβδομάδες στην Ιταλία λόγω νέου κανόνα για διαβατήρια

Μια 15χρονη Βρετανίδα αποκλείστηκε στη Ρώμη για έξι εβδομάδες καθώς οι διπλοί υπήκοοι πρέπει πλέον να επιδεικνύουν βρετανικό διαβατήριο ή «πιστοποιητικό δικαιώματος». Ο πατέρας καταγγέλλει ανεπαρκή ανταπόκριση από βρετανικές υπηρεσίες.

Περίπτωση που αναδεικνύει κενά στην εφαρμογή νέου κανονισμού

Μια 15χρονη Βρετανίδα βρέθηκε αποκλεισμένη στη Ρώμη τον Απρίλιο και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου έξι εβδομάδες, λόγω αλλαγής στους κανόνες επιβίβασης για διπλούς υπηκόους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο νέος κανονισμός απαιτεί από όσους έχουν διπλή ιθαγένεια να παρουσιάζουν βρετανικό διαβατήριο (ενεργό ή ληγμένο) ή το εναλλακτικό «πιστοποιητικό δικαιώματος» με κόστος 589 λιρών.

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν ο πατέρας της κοπέλας, ο Ρόουαν Σόμερβιλ, κατήγγειλε ότι οι βρετανικές υπηρεσίες —Πρεσβεία, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εξωτερικών— δεν κατέστησαν ικανές να διευκολύνουν την επιστροφή της ανηλίκου. Το γεγονός αυτό εντάσσεται σε σειρά αναφορών για νεαρούς που αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα κατά την επιστροφή από χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Δανία.

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Η υπόθεση έχει πρακτικές συνέπειες για οικογένειες και μαθητές: η μακρά απουσία από το σχολείο και οι διοικητικές καθυστερήσεις επιβαρύνουν τόσο την εκπαιδευτική συνέχεια των παιδιών όσο και τον προγραμματισμό ταξιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση το σχολείο ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης απουσίας.

Για τους κατοίκους της Δράμας και της περιφέρειας, το περιστατικό υπενθυμίζει ότι πριν από ταξίδια στην Ευρώπη πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ειδικά αν υπάρχει διπλή ιθαγένεια. Επιπλέον, η πρόσβαση σε έγκαιρη πληροφόρηση και σε προξενική βοήθεια κρίνεται απαραίτητη.

Βασικά σημεία που προκύπτουν από την περίπτωση:

Οι διπλοί υπήκοοι πρέπει να έχουν βρετανικό διαβατήριο ή το «πιστοποιητικό δικαιώματος» για να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ή το «πιστοποιητικό δικαιώματος» για να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού αναφέρεται ως 589 λιρών .

. Παρουσιάστηκαν προβλήματα συντονισμού ανάμεσα σε προξενικές και κεντρικές υπηρεσίες.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 15 ετών Διάστημα αποκλεισμού περίπου 6 εβδομάδες Απαιτούμενα έγγραφα Βρετανικό διαβατήριο ή «πιστοποιητικό δικαιώματος» Κόστος πιστοποιητικού 589 λίρες

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη σαφούς ενημέρωσης των ταξιδιωτών και για έγκαιρη συνεννόηση με προξενικές αρχές πριν το ταξίδι. Όσοι στη Δράμα και στην περιοχή σχεδιάζουν ταξίδια στο εξωτερικό και διαθέτουν διπλή ιθαγένεια θα πρέπει να ελέγξουν την ισχύ και τη μορφή των διαβατηρίων τους ή να ενημερωθούν εγκαίρως για τις διαδικασίες έκδοσης του πιστοποιητικού.