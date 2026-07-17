Μαθητής αποκλείστηκε στη Ρώμη για έξι εβδομάδες εξαιτίας νέου κανόνα για διπλά διαβατήρια

Νέος κανονισμός του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών έχει αφήσει ανήλικους και νέους ταξιδιώτες αποκλεισμένους στο εξωτερικό. Περιστατικό 15χρονης στη Ρώμη δείχνει κενά στην ενημέρωση και τη συνεργασία προξενικών αρχών.

Περιστατικό στη Ρώμη και ευρύτερες επιπτώσεις

Μια 15χρονη Βρετανίδα έμεινε αποκλεισμένη στη Ρώμη για περίπου έξι εβδομάδες, αφού, σύμφωνα με καταγγελίες, της απαγορεύτηκε η επιβίβαση σε πτήση επιστροφής επειδή δεν είχε βρετανικό διαβατήριο ή το προβλεπόμενο πιστοποιητικό. Το γεγονός συνδέεται με νέο κανόνα του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο και αφορά τους διπλούς υπηκόους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο νέος κανονισμός απαιτεί διπλούς υπηκόους να επιδεικνύουν είτε βρετανικό διαβατήριο —έγκυρο ή ληγμένο— είτε ένα «πιστοποιητικό δικαιώματος» το οποίο προσκολλάται στο διαβατήριο της δεύτερης υπηκοότητας και έχει κόστος 589 λιρών. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν αναφερθεί σε ταξιδιώτες που επέστρεφαν από την Ισπανία και σε παιδιά που επέστρεφαν από τη Δανία.

«Η πρεσβεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών μας μετέφεραν από τον έναν στον άλλον», είπε ο πατέρας της 15χρονης, καταγγέλλοντας ότι «παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, την εκπαίδευση ενός παιδιού».

Η υπόθεση αναδεικνύει προβλήματα στην ενημέρωση και στη διαχείριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς γονείς και σχολεία βρέθηκαν να ζητούν παρέμβαση για να μην χάσει η μαθήτρια το σχολικό της πρόγραμμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών φέρεται να μην μπόρεσε να εκδώσει προσωρινό διαβατήριο στην οικογένεια, με την αιτιολογία ότι το πρόσωπο δεν είχε καθόλου βρετανικό διαβατήριο.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Δράμας και της περιφέρειας

Για οικογένειες στη Δράμα και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που διαθέτουν διπλή υπηκοότητα, το περιστατικό αποτελεί προειδοποίηση. Η ανάγκη για έγγραφα που αναγνωρίζονται από τις μεταφορικές εταιρείες και τις αρχές εισόδου/εξόδου είναι πρακτικό ζήτημα για κάθε διεθνές ταξίδι, τόσο για ενήλικες όσο και για ανήλικους.

Έλεγχος εγγράφων: πριν από κάθε ταξίδι, επιβεβαιώστε ποια διαβατήρια ή πιστοποιητικά απαιτούνται για την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

πριν από κάθε ταξίδι, επιβεβαιώστε ποια διαβατήρια ή πιστοποιητικά απαιτούνται για την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προληπτική έκδοση: όσοι διαθέτουν βρετανική ιθαγένεια συστήνεται να έχουν σε ισχύ βρετανικό διαβατήριο ή το σχετικό πιστοποιητικό.

όσοι διαθέτουν βρετανική ιθαγένεια συστήνεται να έχουν σε ισχύ βρετανικό διαβατήριο ή το σχετικό πιστοποιητικό. Επικοινωνία με προξενικές αρχές: σε περίπτωση προβλήματος, απευθυνθείτε άμεσα στην πλησιέστερη βρετανική πρεσβεία ή προξενείο και κρατική υπηρεσία της χώρας αναχώρησης για σαφείς οδηγίες.

Συστηματικά ζητήματα και επιπτώσεις στην εκπαίδευση

Το περιστατικό της 15χρονης ανέδειξε επίσης την άμεση επίπτωση στους σχολικούς κύκλους: παρατεταμένη απουσία μαθητή από το σχολείο μπορεί να προκαλέσει μαθησιακή υστέρηση και διοικητικά ζητήματα για σχολικές μονάδες και γονείς. Η οικογένεια κατήγγειλε ότι υπήρξε μετακύλιση ευθυνών μεταξύ πρεσβείας και υπουργείων.

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Η υπόθεση παρακολουθείται από μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις που εκπροσωπούν ταξιδιώτες με διπλή υπηκοότητα, ενώ οι επικρίσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση αφορούν κυρίως τη μη επαρκή ενημέρωση του κοινού πριν την εφαρμογή του κανόνα. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι κυβερνητικές αλλαγές σε θέματα ταξιδιωτικών εγγράφων έχουν άμεση πρακτική επίπτωση σε μαθητές, φοιτητές και οικογένειες.

Για τους κατοίκους της Δράμας που ταξιδεύουν τακτικά στο εξωτερικό ή έχουν συγγενείς σε Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, η συμβουλή είναι: ελέγξτε εγκαίρως την ισχύ και την αποδεκτότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων και ενημερωθείτε από τις επίσημες πηγές πριν από την αναχώρηση.