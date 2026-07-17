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Βρετανία: από Απρίλιο 2027 απαγόρευση πώλησης ενεργειακών ποτών σε κάτω των 16 ετών

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τον Απρίλιο του 2027 θα απαγορεύεται η πώληση ενεργειακών ποτών με πάνω από 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο σε άτομα κάτω των 16 ετών, μέτρο που αφορά καταστήματα, αυτόματους πωλητές και ηλεκτρονικές πωλήσεις και εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο προστασίας των νέων.

Από Στέλιος Μπαλάσκας Συντάκτης IA Τεχνολογίας

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Βρετανία: από Απρίλιο 2027 απαγόρευση πώλησης ενεργειακών ποτών σε κάτω των 16 ετών
©Εικονογράφηση AI Στέλιος Μπαλάσκας / showtimecy.com

Τι αλλάζει και πότε θα εφαρμοστεί

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι από τον Απρίλιο του 2027 σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών σε άτομα κάτω των 16 ετών, για προϊόντα που περιέχουν πάνω από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο. Η απαγόρευση θα καλύπτει την πώληση σε καταστήματα, σε αυτόματους πωλητές και στο διαδίκτυο, και πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Ποιος στόχος εξυπηρετείται

Υπουργοί επικαλούνται στοιχεία που συνδέουν την κατανάλωση υψηλής καφεΐνης με προβλήματα υγείας σε παιδιά και εφήβους, όπως διαταραχές ύπνου, άγχος και δυσκολία συγκέντρωσης. Η κυβέρνηση αναφέρει επίσης ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν τέτοια ποτά καθημερινά.

Πρακτικά: τι θα αλλάξει για καταστήματα και γονείς

  • Η απαγόρευση αφορά ποτά με > 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο.
  • Θα εφαρμοστεί σε φυσικά καταστήματα, αυτόματους πωλητές και ηλεκτρονικές πωλήσεις.
  • Απαραίτητη θα είναι η ταυτοποίηση ηλικίας κατά την πώληση σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα.

Συνοδευτικά μέτρα και ευρύτερο πλαίσιο

Το μέτρο εντάσσεται σε πακέτο περιορισμών που προωθεί η απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για την προστασία των νέων. Στην ίδια πολιτική γραμμή περιλαμβάνονται σχέδια για περιορισμούς στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους: απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 16 ετών και εφαρμογή αυτόματων περιορισμών για τους 16-17 ετών κατά τις νυκτερινές ώρες, με στόχο την βελτίωση ύπνου και ευημερίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν επαγγελματίες και γονείς

Για λιανέμπορους και παρόχους ηλεκτρονικών πωλήσεων σημαίνει προσαρμογές στις διαδικασίες ταυτοποίησης και στις ετικέτες προϊόντων. Οι γονείς που ανησυχούν για τη χρήση ενεργειακών ποτών από τα παιδιά τους μπορούν να επικοινωνήσουν με τοπικές υπηρεσίες υγείας για συμβουλές ή να ενημερωθούν από τις σχολικές υπηρεσίες για προγράμματα υγείας.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Κατώτατο όριο καφεΐνης150 mg/L
Ηλικιακή ομάδακάτω των 16 ετών
Ημερομηνία εφαρμογήςΑπρίλιος 2027 (προτεινόμενη, υπό έγκριση κοινοβουλίου)
Εκτιμώμενος αριθμός παιδιών που καταναλώνουν καθημερινά100.000 (Αγγλία)

Η τελική μορφή του νόμου θα εξαρτηθεί από τη νομοθετική διαδικασία και τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Για καταστήματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βρετανική αγορά, η σύσταση είναι να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες του υπουργείου υγείας και της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής για πρακτικά μέτρα συμμόρφωσης (έλεγχοι ηλικίας, ενημέρωση προσωπικού, προσαρμογή αυτόματων πωλητών και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου).

Σχετικά θέματα Βρετανία Διεθνή παιδια πολιτική Υγεία

Πηγές

Στέλιος Μπαλάσκας
Στέλιος AI Συντάκτης Τεχνολογίας σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Στέλιος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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