Ερευνάται ο χειριστής του τηλεπρομπτέρ του Τραμπ για στοιχήματα σε πλατφόρμα προβλέψεων

Ο Γκάμπριελ Πέρεζ, επί χρόνια χειριστής του τηλεπρομπτέρ του Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκε σε άδεια και τελικά απομακρύνθηκε από τον Λευκό Οίκο καθώς η Kalshi παρέπεμψε συναλλαγές στη CFTC για πιθανή εσωτερική πληροφόρηση. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι πάγωσε λογαριασμό με κέρδη άνω των <strong>90.000 δολαρίων</strong> και συνεργάζεται με τις αρχές.

Ο Γκάμπριελ Πέρεζ, ο οποίος χειριζόταν για χρόνια το τηλεπρομπτέρ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ερευνάται από ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για πιθανή χρήση μη δημόσιων πληροφοριών σε στοιχηματικές συναλλαγές σε πλατφόρμα προβλέψεων. Η υπόθεση διέρρευσε μετά από εσωτερικό έλεγχο της πλατφόρμας Kalshi, που εντόπισε ασυνήθιστη δραστηριότητα και παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από εμπλεκόμενες πηγές, η διερεύνηση επικεντρώνεται σε συναλλαγές που πιθανώς βασίζονταν σε πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν δημόσιες. Η Kalshi διέθεσε τα στοιχεία που συνέλεξε στις αρμόδιες αρχές και ενημέρωσε πως συνεργάζεται πλήρως.

«η ομάδα εποπτείας της πλατφόρμας εντόπισε και παρέπεμψε άμεσα τις συναλλαγές στη CFTC μετά από εσωτερική έρευνα.»

Η πλατφόρμα ανέφερε επίσης ότι πάγωσε λογαριασμό από τον οποίο είχαν προκύψει κέρδη που ξεπερνούσαν τα 90.000 δολάρια, πριν οι χρήστες προλάβουν να αποσύρουν τα ποσά. Προηγουμένως η Kalshi είχε ανακοινώσει μέτρα συμμόρφωσης, όπως την υποχρέωση να δηλώνουν οι χρήστες την επαγγελματική τους ιδιότητα σε «ευαίσθητα» προϊόντα και τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών.

Αντίκτυπος στον Λευκό Οίκο και στην εποπτεία αγορών

Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι ο Πέρεζ τέθηκε αρχικά σε άδεια άνευ αποδοχών και στη συνέχεια δεν θα απασχολείται πλέον στο Προεδρικό Μέγαρο. Η CFTC, ωστόσο, περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ύπαρξη έρευνας, όπως επιβάλλουν οι διαδικασίες της.

Οι αγορές τύπου «mention markets» —όπου στοιχηματίζεται αν συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις θα ειπωθούν σε δημόσιες εμφανίσεις— έχουν βρεθεί υπό στενή παρακολούθηση, επειδή μπορούν να είναι ευάλωτες σε χειραγώγηση ή εκμετάλλευση από άτομα με προνομιακή πρόσβαση σε κείμενα ή ομιλίες πριν από τη δημοσιοποίησή τους.

Τρέχον στάτους: Kalshi παρέπεμψε την υπόθεση στην CFTC· η πλατφόρμα συνεργάζεται.

Kalshi παρέπεμψε την υπόθεση στην CFTC· η πλατφόρμα συνεργάζεται. Χρηματικό στοιχείο: Πάγωμα λογαριασμού με κέρδη > 90.000 USD .

Πάγωμα λογαριασμού με κέρδη > . Διοικητική κίνηση: Ο εργαζόμενος τέθηκε αρχικά σε άδεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Επόμενα βήματα και συνέπειες

Η διαδικασία πιθανώς θα ακολουθήσει τον έλεγχο στοιχείων από την CFTC και ενδεχόμενη ποινική ή αστική διερεύνηση, αν βρεθούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί εσωτερικής πληροφόρησης ή των κανόνων της αγοράς. Για την Kalshi, αυτή η υπόθεση δοκιμάζει τα συστήματα εποπτείας και συμμόρφωσης που εφαρμόζει, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη σαφούς κανονιστικού πλαισίου για νέες μορφές προβλεπτικών αγορών.

Δεδομένου ότι η υπόθεση αφορά άτομο με πρόσβαση σε προετοιμασμένες ομιλίες υψηλού προφίλ, η έκβαση μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη προς ψηφιακές πλατφόρμες στοιχημάτων και στην πολιτική διαχείριση προσωπικού που χειρίζεται ευαίσθητο περιεχόμενο.

Θέμα Κατάσταση Παρέπεμψη CFTC (από Kalshi) Πάγωμα λογαριασμού Κέρδη > 90.000 USD Εργασιακή κατάσταση Αρχικά άδεια άνευ αποδοχών — απομάκρυνση από Λευκό Οίκο

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης, καθώς αγγίζει σημεία τομής ανάμεσα στην κυβερνητική διαφάνεια, τις χρηματαγορές και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν χρηματιστηριακές προβλέψεις. Οποιεσδήποτε περαιτέρω δηλώσεις από την CFTC, την Kalshi ή τον Λευκό Οίκο αναμένεται να καθορίσουν το επόμενο στάδιο της έρευνας.