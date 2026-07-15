F‑16 αποχώρησε από τη Ζάκυνθο μετά την αναγκαστική προσγείωση — ασφαλής προσγείωση και μεταφορά

Το F‑16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο επέστρεψε στη βάση του μετά από αποσυναρμολόγηση και μεταφορά με πλοίο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν Πολεμική Αεροπορία, Αστυνομία, Λιμενικό και τοπικές αρχές.

Απρόσκοπτη διαχείριση του περιστατικού στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Το αεροσκάφος F‑16 Viper της 335 Μοίρας που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση νότια της Ζακύνθου πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στη βάση του, αφού πρώτα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τον διάδρομο του νησιώτικου αεροδρομίου και μεταφέρθηκε με πλοίο εκτός νησιού. Στην προσγείωση δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ενώ ο έμπειρος πιλότος ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρή βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, οπότε επιλέχθηκε ως ασφαλέστερη λύση η προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Ακολούθησε επιτόπου επιχείρηση απομάκρυνσης του αεροσκάφους από τον διάδρομο, που κράτησε αρκετές ώρες και επιστράτευσε πλήθος εμπλεκόμενων φορέων.

Χωροθέτηση: Αεροδρόμιο Ζακύνθου (πλησιέστερη επιλογή για την προσγείωση).

Αεροδρόμιο Ζακύνθου (πλησιέστερη επιλογή για την προσγείωση). Δράσεις: απομάκρυνση από διάδρομο, αποσυναρμολόγηση φτερών και μεταφορά στο λιμάνι.

απομάκρυνση από διάδρομο, αποσυναρμολόγηση φτερών και μεταφορά στο λιμάνι. Συντονισμός: συμμετοχή Πολεμικής Αεροπορίας, Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και τοπικών αρχών.

Τη νύχτα της Τετάρτης το αεροσκάφος φορτώθηκε στη φρεγάτα «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» και αναχώρησε από το λιμάνι της Ζακύνθου στις 02:10. Στην επιχείρηση μεταφοράς παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και ο προϊστάμενος της τοπικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, γεγονός που υπογραμμίζει την τοπική εμπλοκή στον συντονισμό των ενεργειών.

Στιγμή Ενέργεια 9/7/2026 Εμφάνιση βλάβης και αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο Ημέρες μετά Απομάκρυνση και αποσυναρμολόγηση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο 15/7/2026 (02:10) Αναχώρηση με το πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» προς βάση

Για τους κατοίκους και τους χρήστες του αεροδρομίου, το περιστατικό τόνισε την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και σωστή συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων. Η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στην επιχείρηση και ο συντονισμός με τις δημοτικές υπηρεσίες απέτρεψαν την πρόκληση περαιτέρω προβλημάτων στην αεροναυτιλία και την τοπική κυκλοφορία.

Το περιστατικό δεν είχε άμεση επίπτωση στις τουριστικές ροές, καθώς το αεροδρόμιο επανήλθε σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές επισημαίνουν την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών και ενίσχυση των διαδικασιών αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στον αεροσταθμό.