Fitch αναβαθμίζει το περιβάλλον λειτουργίας της Ελλάδας — θετικό σήμα για τις τράπεζες, αλλά με νομικούς κινδύνους

Ο οίκος Fitch ανέβασε την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας σε «bbb» με σταθερό outlook, στοιχείο που στήριξε πρόσφατες αναβαθμίσεις τραπεζών. Η έκθεση αναγνωρίζει την οικονομική ανθεκτικότητα και αυξημένη πιστωτική επέκταση, ενώ επισημαίνει και νομικές αβεβαιότητες από δικαστικές αποφάσεις.

Σύνοψη και σημασία

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας σε «bbb» με σταθερό outlook, από «bbb-» με θετικές προοπτικές. Η κίνηση αξιολογείται ως σημαντικό σημάδι εμπιστοσύνης προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα και στήριξε το θετικό outlook της Τράπεζας Πειραιώς.

Τι επισημαίνει η έκθεση

Η αξιολόγηση της Fitch συνδέεται με την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας που υποστήριξε τις τράπεζες μέσω βελτιωμένων επιχειρηματικών προοπτικών και ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης. Ο οίκος εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή: μετά από αύξηση περίπου 10% το 2025, προβλέπει ρυθμούς σε υψηλά μονοψήφια επίπεδα για την περίοδο 2026–2027, με κύριο μοχλό τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Κίνδυνοι και αδυναμίες

Παρά τη βελτίωση, η Fitch δεν παραβλέπει προβληματικά σημεία. Αναφέρεται σε υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός ισολογισμών, δυσχέρειες στη διευθέτηση τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων από servicers και ενδεχόμενους κινδύνους στη λιανική τραπεζική. Επιπλέον, ο οίκος χαρακτηρίζει ως πηγή πρόσκαιρης αβεβαιότητας τις τελευταίες δικαστικές αποφάσεις για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων σε υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, εκτιμώντας ότι μπορεί να επηρεαστεί και η κουλτούρα πληρωμών κάποιων δανειοληπτών.

Συναφείς οικονομικές ενδείξεις

Η Fitch σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει αναπτυχθεί ελαφρώς ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο την περίοδο 2023–2025, με ρυθμό λίγο πάνω από το 2%. Για το 2026 προβλέπει μια ήπια επιβράδυνση, χωρίς ωστόσο αλλαγή στη γενική θετική τάση, ενώ οι επενδύσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Προεκτάσεις για το τραπεζικό σύστημα

Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, η ενίσχυση των πιστωτικών προφίλ των τραπεζών δημιουργεί προσδοκίες για διατηρήσιμη και υψηλότερη κερδοφορία στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η θετική εικόνα συνοδεύεται από προκλήσεις στη διαχείριση υπολειμμάτων επισφαλειών εκτός ισολογισμού και στην ταχεία και ομαλή διευθέτηση τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων από εξωτερικούς διαχειριστές.

Αύξηση πιστώσεων: περίπου +10% το 2025 και υψηλά μονοψήφια ποσοστά 2026–2027.

περίπου το 2025 και υψηλά μονοψήφια ποσοστά 2026–2027. Ανάπτυξη : λίγο πάνω από 2% την περίοδο 2023–2025, με ήπια επιβράδυνση το 2026.

: λίγο πάνω από την περίοδο 2023–2025, με ήπια επιβράδυνση το 2026. Κίνδυνοι: απόθεμα προβληματικών δανείων εκτός ισολογισμών και νομική αβεβαιότητα από δικαστικές αποφάσεις.

Πίνακας: Κύρια οικονομικά μεγέθη όπως τα αναφέρει η Fitch

Μεταβλητή Αναφερόμενη τιμή / εκτίμηση Ανάπτυξη (2023–2025) ~2% Πιστωτική επέκταση (2025) +10% Πιστωτική επέκταση (2026–2027) Υψηλά μονοψήφια ποσοστά

Συνοψίζοντας, η αναβάθμιση της Fitch ενισχύει την εικόνα μιας σταθεροποίησης και επιστροφής σε «κανονικότητα» του ελληνικού τραπεζικού τομέα, στην οποία συμβάλλουν η οικονομική ανθεκτικότητα και η αύξηση της πιστωτικής δραστηριότητας. Η εικόνα αυτή είναι όμως εύθραυστη όσον αφορά τα εκτός ισολογισμών προβλήματα και την επίπτωση δικαστικών αποφάσεων που δύναται να προκαλέσουν πρόσκαιρη νομική και λειτουργική αβεβαιότητα για τμήματα του χαρτοφυλακίου δανείων.