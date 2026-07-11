Φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας: 29 πυροσβέστες επιχειρούν, εκκλήσεις για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ, σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Επικεντρώνονται προσπάθειες κατάσβεσης με 29 πυροσβέστες και 12 οχήματα, ενώ στάλθηκε μήνυμα 112 για προστασία των κατοίκων.

Μια καθημερινή εικόνα —γείτονες που κλείνουν πόρτες και παράθυρα, καπνός που υψώνεται στον ορίζοντα— μετατράπηκε το βράδυ της Παρασκευής σε αγωνία για τους κατοίκους του Ομορφοχωρίου, στον δήμο Κιλελέρ της Λάρισας. Η φωτιά ξέσπασε σε μονάδα ανακύκλωσης στον αύλειο χώρο της επιχείρησης και σύντομα κινητοποίησε πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιχειρησιακή εικόνα και μέτρα προστασίας

Στο σημείο επιχειρούν σύμφωνα με ανακοινώσεις 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου. Λίγο πριν από τις 23:00 στάλθηκε μήνυμα πολιτικής προστασίας στα κινητά των κατοίκων με οδηγίες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, προληπτικό μέτρο λόγω της έντονης καπνιάς.

«Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.» — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki)

Αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο οι αρχές δίνουν προτεραιότητα στην ταχεία περιοριστική επέμβαση για να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες

Άμεση κατάσβεση της εστίας στο χώρο ανακύκλωσης.

Προστασία κατοικιών και υποδομών κοντά στην επιχείρηση.

Μείωση των κινδύνων για την υγεία των κατοίκων λόγω καπνού.

Η εμπλοκή μονάδας ανακύκλωσης καθιστά την επιχείρηση πιο πολύπλοκη εξαιτίας πιθανών εύφλεκτων υλικών και συσσωρευμένων απορριμμάτων. Οι πυροσβέστες και τα συνεργεία ΟΤΑ εργάζονται προληπτικά ώστε να προστατεύσουν τόσο τον οικισμό όσο και το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση.

Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας και ο δήμος Κιλελέρ παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν σταθεροποιηθεί η εικόνα στο πεδίο.

Παράμετρος Αριθμός / Σχόλιο Πυροσβέστες 29 Οχήματα 12 Μέτρο πολιτικής προστασίας Μήνυμα 112 για εσωτερικούς χώρους (λίγο πριν τις 23:00)

Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις. Η κατάσταση παραμένει δυναμική και η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων και η αποτροπή περιβαλλοντικής μόλυνσης.