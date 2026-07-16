Η Κάλυμνος γίνεται κόμβος τένις το 2026: πρόγραμμα μεγάλων διοργανώσεων στο νησί

Σειρά σημαντικών τουρνουά τένις προγραμματίζεται στις εγκαταστάσεις του τοπικού Ομίλου για το υπόλοιπο του 2026, με εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα που αναμένεται να προσελκύσουν αθλητές, οικογένειες και επισκέπτες.

Συγκεντρωμένο πρόγραμμα αγώνων και διεθνής προβολή

Η Κάλυμνος καθιερώνεται φέτος ως κέντρο διοργάνωσης σημαντικών αγωνιστικών γεγονότων τένις, με σειρά τουρνουά που θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του τοπικού Ομίλου Αντισφαίρισης. Η ανακοίνωση του προγράμματος περιλαμβάνει διοργανώσεις για ενήλικες και νεότερες ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και μία διοργάνωση με ευρωπαϊκή εμβέλεια.

Οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: 3-9 Αυγούστου Open μονών ανδρών και γυναικών, 24-30 Αυγούστου το τοπικό τουρνουά «Κλωνάρια» μονά και διπλά, 11-13 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Πρωτάθλημα Ε3 Juniors για ηλικίες 12, 14 και 16 ετών και 2-7 Νοεμβρίου το Tennis Europe Junior Tour κατηγορίας U14. Οι αγώνες αναμένεται να τραβήξουν εκατοντάδες συμμετοχές και να αυξήσουν την επισκεψιμότητα κατά τις αντίστοιχες περιόδους.

“Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά και η Κάλυμνος γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για το ελληνικό και ευρωπαϊκό τένις!”

Η τοπική αθλητική διοίκηση παρουσιάζει τις διοργανώσεις ως ευκαιρία για ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και προώθηση της εικόνας του νησιού. Για τους κατοίκους αυτό σημαίνει αυξημένη κίνηση, ανάγκη για φιλοξενία και δυνατότητα τοπικών συνεργειών με επιχειρήσεις εστίασης, καταλυμάτων και μεταφορών.

3-9/8/2026 : Open τουρνουά μονών ανδρών & γυναικών

: Open τουρνουά μονών ανδρών & γυναικών 24-30/8/2026 : Τουρνουά «Κλωνάρια» μονά & διπλά (θα ενταχθεί στην επίσημη ατζέντα της Ομοσπονδίας από το 2027)

: Τουρνουά «Κλωνάρια» μονά & διπλά (θα ενταχθεί στην επίσημη ατζέντα της Ομοσπονδίας από το 2027) 11-13/9/2026 : Εθνικό Πρωτάθλημα Ε3 Juniors (αγόρια & κορίτσια 12, 14, 16 ετών)

: Εθνικό Πρωτάθλημα Ε3 Juniors (αγόρια & κορίτσια 12, 14, 16 ετών) 2-7/11/2026: Tennis Europe Junior Tour (U14)

Η παρουσία του Tennis Europe Junior Tour στην Κάλυμνο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για την προβολή σε διεθνές επίπεδο, καθώς θα συγκεντρώσει νεαρούς αθλητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Για τον τοπικό Όμιλο πρόκειται για κορυφαία στιγμή της χρονιάς, ενώ για την τοπική οικονομία προσφέρει δυνατότητα περιόδων αυξημένης δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε καταλύματα και εστίαση.

Διοργάνωση Ημερομηνίες Σημείο Open Τουρνουά Μονών 3-9 Αυγούστου 2026 Εγκαταστάσεις Ομίλου Τουρνουά «Κλωνάρια» 24-30 Αυγούστου 2026 Εγκαταστάσεις Ομίλου Εθνικό Πρωτάθλημα Ε3 Juniors 11-13 Σεπτεμβρίου 2026 Εγκαταστάσεις Ομίλου Tennis Europe Junior Tour (U14) 2-7 Νοεμβρίου 2026 Εγκαταστάσεις Ομίλου

Πρακτικά, οι δημότες και οι επιχειρηματίες πρέπει να προετοιμαστούν: τα καταλύματα ενδέχεται να συμπληρωθούν νωρίτερα από το κανονικό, ενώ η τοπική μεταφορά και οι υπηρεσίες εστίασης θα χρειαστεί να ενισχύσουν το προσωπικό τους σε συγκεκριμένες περιόδους. Παράλληλα, η τοπική σχολή και οι προπονητές έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την παρουσία έμπειρων αθλητών και προπονητών για εκπαιδευτικά προγράμματα και ανοικτές προπονήσεις.

Η έκταση και η ποικιλία των διοργανώσεων —από αγώνες ενηλίκων μέχρι διεθνές junior event— υπογραμμίζουν την προσπάθεια να αναβαθμιστούν οι υποδομές και η οργανωτική ικανότητα του νησιού στον χώρο του αθλητισμού. Η τοπική κοινότητα καλείται να στηρίξει τις εκδηλώσεις, καθώς η επιτυχία τους θα έχει πολλαπλό όφελος για την Κάλυμνο: οικονομικό, κοινωνικό και προβολής.

Πληροφορίες για συμμετοχές, εισιτήρια και πρόγραμμα αναμένονται να δημοσιοποιηθούν στα επίσημα κανάλια του Ομίλου Αντισφαίρισης και της τοπικής διοίκησης.