Εγκαίνια του ανακαινισμένου ΤΕΠ στο «Βουβάλειο»: ορόσημο για την υγεία της Καλύμνου

Σε επίσημη τελετή παρουσία του Υπουργού Υγείας ανακοινώθηκε σήμερα η λειτουργία του νέου, ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου «Το Βουβάλειο», με στόχο την αναβάθμιση της επείγουσας φροντίδας στο νησί.

Νέο ΤΕΠ στο «Βουβάλειο»: τι άλλαξε

Σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 11:30 το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο», παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ΤΕΠ περιγράφεται από τη διοίκηση ως σημαντικό βήμα για την ποιότητα της επείγουσας νοσοκομειακής φροντίδας στο νησί.

Προ της τελετής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου, Παντελή Κόγκα, όπου συζητήθηκαν η πορεία λειτουργίας της νέας μονάδας και τα ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την τοπική υγειονομική δομή. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, υπηρεσιακοί παράγοντες και τοπικοί φορείς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, η γενική γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου Μικέ Κουκουβά και μέλη του Συλλόγου, καθώς και μια πολυμελής διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών βουλευτών με επικεφαλής τον βουλευτή του Κογκρέσου αμερικανικής καταγωγής Κωνσταντίνο (Γκας) Μπιλιράκη.

Η παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου και των βουλευτών δίνει έμφαση στην κυβερνητική στήριξη του έργου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο υπουργός ενημερώθηκε για τις ενέργειες που προωθούνται προς την περαιτέρω βελτίωση των υποδομών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της στελέχωσης του νοσοκομείου.

Ημερομηνία εγκαίνιων: 11 Ιουλίου 2026, 11:30

11 Ιουλίου 2026, 11:30 Κύριοι παρόντες: Υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διοίκηση νοσοκομείου, βουλευτές Δωδεκανήσου, Γ. Γραμματέας Υπ. Υγείας

Υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διοίκηση νοσοκομείου, βουλευτές Δωδεκανήσου, Γ. Γραμματέας Υπ. Υγείας Σημασία: αναβάθμιση επείγουσας φροντίδας στο νησί

Για τους κατοίκους της Καλύμνου η ανακαίνιση του ΤΕΠ σημαίνει πρακτικά βελτίωση των χώρων υποδοχής και των συνθηκών φροντίδας σε επεισόδια οξέων περιστατικών, καθώς και δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης του προσωπικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ωστόσο, από την ενημέρωση της διοίκησης προέκυψε ότι παραμένουν ζητήματα για περαιτέρω ενίσχυση, κυρίως σε εξοπλισμό και στελέχωση, τα οποία συζητήθηκαν με τον υπουργό.

Η σημερινή επίσκεψη και τα εγκαίνια αντιμετωπίζονται στην τοπική κοινωνία ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας στο νησί, αλλά και ως υπενθύμιση ότι η πλήρης λειτουργία και συνέχεια της αναβάθμισης θα εξαρτηθεί από μελλοντικές παρεμβάσεις και αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» Ώρα εγκαινίων 11:30 π.μ. Κύριος φορέας Υπουργείο Υγείας

Η συνέχιση των βελτιώσεων και η κάλυψη των ελλείψεων που επισημάνθηκαν παραμένουν προτεραιότητα για το νοσοκομείο και την τοπική κοινωνία. Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου και των τοπικών αιρετών, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα του νέου ΤΕΠ προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της Καλύμνου.