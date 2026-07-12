Εγκαίνια στα ΤΕΠ και ενίσχυση του Λιμενικού: υπουργική αποστολή στην Κάλυμνο

Επίσκεψη των υπουργών Ναυτιλίας και Υγείας στην Κάλυμνο περιλάμβανε εγκαίνια νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και εξαγγελίες για ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος.

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και μέτρα για τη ναυτική ασφάλεια

Υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν χθες στην Κάλυμνο για σειρά επισκέψεων σε κρίσιμες δομές του νησιού. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλύμνου, που εγκαινιάστηκαν παρουσία του υπουργού Υγείας και του ελληνοαμερικανού βουλευτή που συμμετείχε στην τελετή.

Η ανακαίνιση των ΤΕΠ, έργο που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη θητεία και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, παρουσιάζεται ως βήμα βελτίωσης στην παροχή φροντίδας για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Συνοδευτικά, ο υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για τις λιμενικές υπηρεσίες της περιοχής.

«Η Κάλυμνος αποτελεί ένα νησί με ιδιαίτερη σημασία για το Αιγαίο και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία, προωθώντας λύσεις και παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα»

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης βουλευτές της περιοχής και μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ έγιναν επισκέψεις στο Λιμεναρχείο και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Η παρουσία υψηλόβαθμων προσώπων υπογραμμίζει την έμφαση στην περιφερειακή πολιτική και την ασφάλεια του Αιγαίου.

Νοσοκομείο Καλύμνου : εγκαίνια νέων ΤΕΠ, ανακαίνιση ολοκληρωμένη.

: εγκαίνια νέων ΤΕΠ, ανακαίνιση ολοκληρωμένη. Λιμενικό Σώμα : ανακοίνωση για νέο σκάφος και πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων.

: ανακοίνωση για νέο σκάφος και πρόσληψη λιμενοφυλάκων. Δημοσίου ενδιαφέροντος: συζητήσεις με τοπικούς φορείς για θέματα κοινωνίας και ασφάλειας.

Για τους κατοίκους της Καλύμνου, οι παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας σηματοδοτούν άμεση βελτίωση στην πρόσβαση σε επείγουσα φροντίδα και αυξημένη αίσθηση ασφάλειας. Η ενίσχυση του Λιμενικού, εφόσον υλοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να βελτιώσει την επιχειρησιακή ικανότητα στην περιοχή, σημαντική για νησιά με έντονη ναυτική δραστηριότητα.

Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, η συνάντηση με τον δήμαρχο και τον έπαρχο περιελάμβανε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού, ενώ η αναφορά στην αποτροπή πώλησης F-35 στην Τουρκία φέρνει και ζητήματα εθνικής ασφάλειας στη δημόσια συζήτηση της ημερήσιας ατζέντας.

Παρουσίασαν/Επισκέφθηκαν Δομές Υπουργός Ναυτιλίας Λιμεναρχείο, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Υπουργός Υγείας Νοσοκομείο Καλύμνου (ΤΕΠ)

Οι ανακοινώσεις και τα εγκαίνια θέτουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης που θα παρακολουθούνται από την τοπική κοινωνία, καθώς και από φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υγειονομικών και ναυτικών υπηρεσιών στο νησί.