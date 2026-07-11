Αστυπάλαια: Αμφισβητούμενη πρόταση για κάλυψη αναγκών με ασθενοφόρο από την Κάλυμνο

Αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Φώτη Μάγγου ανέδειξαν στρεβλώσεις στην αντίληψη της κεντρικής διοίκησης για τα μικρά νησιά, με άμεση αναφορά στην περίπτωση της Αστυπάλαιας και της πρότασης για κάλυψη ανάγκης ασθενοφόρου από την Κάλυμνο.

Σημασία της τοπικής υποδομής υγείας

Κατά τη διάρκεια ανοικτής διαβούλευσης για τη νέα Πολιτική Συνοχής 2028-2034, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, παρουσίασε σειρά περιστατικών που καταδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα των μικρών νησιών και στην αντίληψη της κεντρικής διοίκησης. Μεταξύ αυτών, ανέφερε και την πρόταση που έχει φτάσει να θεωρεί λογική την κάλυψη των αναγκών της Αστυπάλαιας από ασθενοφόρο που θα προέρχονταν από την Κάλυμνο.

Η αναφορά αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της πρόσβασης σε επείγουσες υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους του νησιού. Η δυνατότητα έγκαιρης ιατρικής ανταπόκρισης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη δημόσια ασφάλεια και την καθημερινότητα των νησιωτών, ειδικά στα πιο απομακρυσμένα νησιά.

Στρεβλώσεις στη διοίκηση και επιπτώσεις

Ο κ. Μάγγος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα —όπως τα επιστολικά αιτήματα για άδειες οίκων ανοχής στο Αγαθονήσι και τη μεταφορά της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στα Δωδεκάνησα— για να αναδείξει ότι πολλές φορές οι δημόσιες πολιτικές εφαρμόζονται οριζόντια, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών νησιών. Η αναφορά στην Αστυπάλαια έχει άμεσο αντίκτυπο: θέτει ερωτήματα για το πώς σχεδιάζονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης όταν η πρόταση περιλαμβάνει εξυπηρέτηση από άλλο νησί.

Προσβασιμότητα : Η εξυπηρέτηση από άλλο νησί αυξάνει τους χρόνους μεταφοράς σε επείγουσες περιπτώσεις.

: Η εξυπηρέτηση από άλλο νησί αυξάνει τους χρόνους μεταφοράς σε επείγουσες περιπτώσεις. Αυτονομία : Η Αστυπάλαια χρειάζεται λύσεις που να ανταποκρίνονται στο τοπικό πλαίσιο.

: Η Αστυπάλαια χρειάζεται λύσεις που να ανταποκρίνονται στο τοπικό πλαίσιο. Σχεδιασμός πολιτικών: Οι πολιτικές πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων.

Για τους κατοίκους, οι συνέπειες μιας τέτοιας προσέγγισης είναι πρακτικές και άμεσες: αύξηση του ρίσκου σε περιστατικά όπου ο παράγοντας χρόνος είναι κρίσιμος και επιβάρυνση των τοπικών δομών όταν η κάλυψη προέρχεται εξωτερικά.

Ο γενικός γραμματέας τόνισε την ανάγκη για εξατομικευμένες πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

Η δημόσια συζήτηση που άνοιξε στην εν λόγω διαβούλευση αποτελεί ευκαιρία για να τεθούν σαφείς προτεραιότητες: διατήρηση και ενίσχυση τοπικών πόρων υγείας, αξιολόγηση χρόνων απόκρισης και κάλυψης μέσω θαλάσσιων ή αερομεταφορών όπου απαιτείται, και αποφυγή προσεγγίσεων που θεωρούν τα νησιά ανταλλακτικά μεταξύ τους.

Θέμα Αφορά Πηγή παραδείγματος Ομιλία Φ. Μάγγου στη διαβούλευση για Πολιτική Συνοχής Συγκεριμένη αναφορά Κάλυψη αναγκών Αστυπάλαιας με ασθενοφόρο από Κάλυμνο Άλλες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν Αγαθονήσι, Χάλκη

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς κάθε απόφαση που λαμβάνεται στο πλαίσιο της νέας πολιτικής συνοχής θα έχει πρακτικό αντίκτυπο στον τρόπο που λειτουργούν κρίσιμες υπηρεσίες στο νησί. Η ανάγκη για εξατομίκευση των πολιτικών, όπως σημειώθηκε, παραμένει κεντρικό αίτημα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αστυπάλαιας.