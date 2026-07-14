Αστυπάλαια ζητά άμεση δράση για τα εισβολικά θαλάσσια είδη και στήριξη των αλιέων

Ο Δήμος Αστυπάλαιας υπενθυμίζει προτάσεις που κατέθεσε από το 2025 για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου και άλλων ξενικών ειδών, ζητώντας πιλοτική εφαρμογή μέτρων και αποζημιώσεις για τους αλιείς ώστε να προστατευθεί η τοπική αλιεία και η θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της τοπικής αλιείας

Ο Δήμος Αστυπάλαιας υπενθυμίζει ότι ήδη από τις 14 Φεβρουαρίου 2025 είχε καταθέσει λεπτομερείς προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών, ξενικών και εισβολικών θαλάσσιων ειδών στο Αιγαίο. Οι προτάσεις αυτές θέτουν στο επίκεντρο τόσο την προστασία της βιοποικιλότητας και των ενδημικών ειδών όσο και την οικονομική επιβίωση των τοπικών αλιέων.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι είδη όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό αλλά «σοβαρή απειλή» για τα ενδημικά ψάρια, την παράκτια αλιεία και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία. Ο Δήμος ζητά συντονισμένες παρεμβάσεις από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των επαγγελματιών αλιέων.

Ειδικές προτάσεις και προτεραιότητες

Επιδότηση αλιέων για την αλίευση επιβλαβών ειδών, ως πρόσφατα πιλοτικά μέτρα.

Επιστημονικές μελέτες για τον περιορισμό των πληθυσμών των εισβολικών ειδών.

Εκπαίδευση αλιέων και πολιτών και αυστηρότερη τήρηση των κανόνων αλιείας.

Προστασία κρίσιμων θαλάσσιων περιοχών και στοχευμένες μελέτες για κλειστούς κόλπους, όπως το Βαθύ της Αστυπάλαιας .

. Ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού ως εναλλακτική πηγή εισοδήματος.

Οι προτάσεις δεν είναι θεωρητικές: το δημοτικό έγγραφο ζητά συγκεκριμένα τη συμμετοχή φορέων όπως ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το ΥΠΕΝ, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε συντονισμένη δράση για το Νότιο Αιγαίο.

«Η θάλασσα είναι η ζωή των νησιών μας. Η προστασία της δεν μπορεί να περιμένει.»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ήδη καταγράφεται κίνηση προς την πιλοτική αποζημίωση για την αλίευση του λαγοκέφαλου, γεγονός που επιβεβαιώνει τις αξιώσεις των νησιών για την ανάγκη άμεσων, ουσιαστικών μέτρων. Ο Δήμος ζητά μάλιστα να αποτελέσει η Αστυπάλαια πεδίο πιλοτικής εφαρμογής για την καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των εισβολικών ειδών με ενεργή συμμετοχή τοπικών επαγγελματιών και επιστημονικών φορέων.

Πρόταση Αναμενόμενο αποτέλεσμα Επιδότηση αλιέων Άμεση οικονομική στήριξη και κίνητρο για στοχευμένη αλίευση εισβολικών ειδών Επιστημονικές μελέτες Τεκμηριωμένα σχέδια διαχείρισης πληθυσμών Προστασία κρίσιμων περιοχών Διαφύλαξη ενδιαιτημάτων ενδημικών ειδών

Η τοπική κοινότητα πρέπει να γνωρίζει ότι χωρίς έναν άμεσα χρηματοδοτούμενο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό οι συνέπειες θα είναι σοβαρές: αύξηση των εισβολικών πληθυσμών, μείωση των ενδημικών ειδών, ζημίες στην αλιεία και απώλεια εισοδήματος για τους κατοίκους. Ο Δήμος τονίζει την ανάγκη πρόληψης ώστε να αποφευχθεί μεγαλύτερο κόστος για μελλοντικές επεμβάσεις.

Για την Αστυπάλαια, όπου η θάλασσα αποτελεί βασική πηγή ζωής και απασχόλησης, οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έχουν άμεση τοπική διάσταση. Η συνέχιση της καταγραφής και η συμμετοχή των αλιέων στα προγράμματα διαχείρισης θεωρούνται κομβικά στοιχεία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας.