Σε επιφυλακή η Κάλυμνος: απαγορεύσεις και μέτρα για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου προειδοποιεί για τον δείκτη κινδύνου Κατηγορίας <strong>4</strong> την Τρίτη και υπενθυμίζει τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις για όσους παραβιάσουν τα μέτρα.

Ανάγκη επαγρύπνησης για κατοίκους και επισκέπτες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στα Δωδεκάνησα τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς για την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.

Η ενημέρωση επισημαίνει ότι κατά τις προβλεπόμενες ώρες θα ισχύσουν περιορισμοί και απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες δασικές και προστατευόμενες περιοχές του νησιού. Οι απαγορεύσεις αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς ακόμη και μια μικρή πηγή φωτιάς μπορεί να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των καιρικών συνθηκών.

Τι απαγορεύεται

Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας.

η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας. Απαγορεύεται η χρήση ειδών πυροτεχνίας (κροτίδες, πυροτεχνήματα).

η χρήση ειδών πυροτεχνίας (κροτίδες, πυροτεχνήματα). Απαγορεύεται η χρήση ψησταριάς στην ύπαιθρο (κάρβουνα και υγραέριο).

η χρήση ψησταριάς στην ύπαιθρο (κάρβουνα και υγραέριο). Απαγορεύεται η ρίψη ή χρήση αερομεταφερόμενων φαναριών.

η ρίψη ή χρήση αερομεταφερόμενων φαναριών. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για ψυχαγωγία, κατασκήνωση ή θρησκευτικές τελετές.

το άναμμα φωτιάς για ψυχαγωγία, κατασκήνωση ή θρησκευτικές τελετές. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε περιοχές με μελίσσια.

το κάπνισμα σε περιοχές με μελίσσια. Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην ύπαιθρο που παράγουν σπινθήρες ή γυμνή φλόγα.

οι θερμές εργασίες στην ύπαιθρο που παράγουν σπινθήρες ή γυμνή φλόγα. Απαγορεύεται η χρήση πεδίων βολής και σκοπευτηρίων.

η χρήση πεδίων βολής και σκοπευτηρίων. Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων και, γενικότερα, το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Κίνδυνος Ημερομηνία Κατηγορία Πυρκαγιά 14/07/2026 4 (Πολύ Υψηλός)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράβασης των μέτρων, ο νόμος προβλέπει βαρύτατο πρόστιμο και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε σύλληψη. Οι τοπικές Αρχές και οι εθελοντικές ομάδες είναι σε επιφυλακή και συνεργάζονται ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Συνέπειες και πρακτικές οδηγίες για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι της Καλύμνου καλούνται να λάβουν υπόψη τους τα εξής πρακτικά μέτρα προφύλαξης:

Μην ανάβετε φωτιές σε υπαίθριους χώρους και αποφύγετε την χρήση φορητών ψησταριών.

Μην πετάτε γόπες ή ανεμισμένες σπινθήρες από μηχανές και εξοπλισμό.

Απομακρύνετε εύφλεκτα υλικά από οικιστικές περιοχές και δρόμους διαφυγής.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των πυροσβεστικών και δημοτικών υπηρεσιών και ενημερωθείτε μέσω των επίσημων καναλιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η τήρηση των μέτρων είναι κρίσιμη για την ασφάλεια του νησιού, ιδιαιτέρως στη θερινή περίοδο όπου η επισκεψιμότητα αυξάνεται και η πυροπροστασία αποκτά προστιθέμενη σημασία για την προστασία κατοικιών, υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος.

Οι πολίτες που εντοπίσουν καπνό ή φωτιά καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.