Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο ΤΕΠ του «Βουβάλειου» στην Κάλυμνο — έμφαση στη στελέχωση

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου. Το έργο, χρηματοδοτημένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτει 400 τ.μ. και λειτουργεί από τον Ιανουάριο· ακολουθεί σύσκεψη για τα λειτουργικά προβλήματα, την ενίσχυση προσωπικού και τον εξοπλισμό.

Επίσημη παράδοση του ανακαινισμένου ΤΕΠ

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο για να πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του νέου, πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο». Το τμήμα είχε ήδη τεθεί σερβις σε προσωρινή λειτουργία από τον Ιανουάριο και πλέον παραδίδεται ολοκληρωμένο προς χρήση της τοπικής κοινότητας.

Χρηματοδότηση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο ανακαινίστηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά χώρο συνολικής έκτασης 400 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η προσωρινή παραλαβή επέτρεψε ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο τη λειτουργία μέρους του ΤΕΠ, ενώ τώρα το σύνολο του χώρου παραδίδεται προς πλήρη αξιοποίηση.

«Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο λειτουργεί το μισό τμήμα, καθώς είχε γίνει προσωρινή παραλαβή του έργου. Πλέον ολοκληρώθηκε στο σύνολό του και αποδίδεται πλήρως στο Νοσοκομείο, με τα επίσημα εγκαίνια να πραγματοποιούνται παρουσία του υπουργού Υγείας».

Συσκέψεις για λειτουργικά ζητήματα και στελέχωση

Μετά την τελετή των εγκαινίων ακολούθησε σύσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού, όπου η διοίκηση του νοσοκομείου παρουσίασε τα κύρια θέματα που επιβαρύνουν τη λειτουργία της μονάδας. Κεντρικοί άξονες των συζητήσεων ήταν:

η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού ,

, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας και των διαδικασιών,

της λειτουργίας και των διαδικασιών, η συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Σημειώθηκε επίσης ότι έχουν προκηρυχθεί επτά θέσεις για ιατρούς και υπάρχει ενδιαφέρον για τέσσερις από αυτές, στοιχείο με άμεση σημασία για τη στελέχωση του ΤΕΠ και άλλων μονάδων του νοσοκομείου.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης σηματοδοτεί βελτίωση στην παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας για κατοίκους και επισκέπτες της Καλύμνου, μειώνοντας πιθανά προβλήματα μεταφοράς περιστατικών σε άλλα νησιά. Παρά ταύτα, η μονάδα αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις που σχετίζονται με την επάρκεια προσωπικού και τη συντήρηση εξοπλισμού — ζητήματα που τέθηκαν επισήμως κατά τη σύσκεψη με τον υπουργό.

Από την πλευρά της διοίκησης, αναμένονται κατευθύνσεις και πιθανές αποφάσεις από το υπουργείο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, ενώ η πρόσληψη των προκηρυχθέντων ιατρών θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινή λειτουργία του ΤΕΠ και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Για την κοινωνία της Καλύμνου, τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου ΤΕΠ αντιπροσωπεύουν μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά και βελτίωση του χώρου όπου λαμβάνεται η φροντίδα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του νοσοκομείου για τις νέες υπηρεσίες και τις όποιες αλλαγές στη λειτουργία, ενώ η κάλυψη των θέσεων ιατρικού προσωπικού θα παραμείνει καθοριστικός παράγοντας για τη σταθερή αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Στοιχείο Περιγραφή Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης Επιφάνεια 400 τ.μ. Λειτουργία (προσωρινή) Από Ιανουάριο Προκηρυχθείσες θέσεις ιατρών 7 (ενδιαφέρον για 4)

Η ανακαίνιση του ΤΕΠ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη θωράκιση των υγειονομικών υποδομών του νησιού. Η πλήρης αποτελεσματικότητα ωστόσο θα κριθεί από τις επόμενες κινήσεις για στελέχωση, συντήρηση και τεχνολογική αναβάθμιση.