Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο ΤΕΠ στο «Βουβάλειο» της Καλύμνου

Αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, παρουσία υπουργών και Αμερικανού βουλευτή· τι σημαίνει για την τοπική περίθαλψη.

Νέα δομή έκτακτης φροντίδας στο νησί ενισχύει την τοπική περίθαλψη

Στην Κάλυμνο πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 11ης Ιουλίου τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο». Η τελετή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και του Ελληνοαμερικανού βουλευτή της Βουλής των ΗΠΑ Γκας Μπιλιράκη, που βρίσκεται στο νησί μαζί με ακόμη 7 Αμερικανούς βουλευτές.

Η ανακαίνιση του ΤΕΠ αφορά την αναβάθμιση των χώρων και των υποδομών έκτακτης φροντίδας, στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα της υπηρεσίας που λαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού. Η παρουσία των υπουργών και ξένων πολιτικών προσέδωσε διπλό συμβολισμό: την κυβερνητική στήριξη στην ενίσχυση των νησιωτικών δομών υγείας και την προβολή του νησιού σε διπλωματικό επίπεδο.

Η δημόσια αναφορά του υπουργού Υγείας στην πλατφόρμα X καταγράφει και ένα άλλο στοιχείο των επαφών της ημέρας, καθώς συνδύασε την τοπική επίσκεψη με συζήτηση πιο γενικού στρατιωτικού-διπλωματικού ενδιαφέροντος. Στην ανάρτηση σημειώθηκε η συνοδεία του κ. Μπιλιράκη από άλλους βουλευτές και η ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

«Πριν λίγο κάναμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γ.Νοσοκομείο Καλύμνου με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κονγκρέσο) των ΗΠΑ @RepGusBilirakis. Ο κ. Μπιλιράκης συνοδευόταν από άλλους 7 βουλευτές των ΗΠΑ από διάφορες Πολιτείες.»

Για τους κατοίκους της Καλύμνου η αναβάθμιση του ΤΕΠ σηματοδοτεί βελτίωση στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών χωρίς την άμεση ανάγκη διακομιδής στην Κω ή τη Ρόδο, ιδίως τις ώρες υψηλής ζήτησης και κατά την τουριστική περίοδο. Η λειτουργική ενίσχυση του ΤΕΠ επηρεάζει τόσο την προσβασιμότητα σε επείγουσα ιατρική φροντίδα όσο και την επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού.

Ακολουθούν πρακτικά σημεία ενδιαφέροντος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες:

Το ΤΕΠ λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο «Βουβάλειο», που εξυπηρετεί το νησί και επισκέπτες.

Η ανακαίνιση αναμένεται να βελτιώσει την ανταπόκριση σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Η παρουσία κυβερνητικών στελεχών υποδεικνύει στοχευμένη προτεραιότητα στη στήριξη νησιωτικών δομών υγείας.

Συνέβαλαν στην εκδήλωση Ρόλος Άδωνις Γεωργιάδης Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας Υπουργός Ναυτιλίας Γκας Μπιλιράκης Ελληνοαμερικανός βουλευτής

Η ανακαίνιση του ΤΕΠ εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες αναμένουν πλέον τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της μονάδας, την επάρκεια προσωπικού και τον τακτικό έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων. Οποιαδήποτε επόμενη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου ή την 6η ΥΠΕ για λεπτομέρειες λειτουργίας και ωράρια θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινότητα.

Η επίσκεψη του υπουργού Υγείας και του υπουργού Ναυτιλίας στο νησί, καθώς και η συμμετοχή ξένων βουλευτών, καταδεικνύουν πως τα αιτήματα για ενίσχυση των νησιωτικών δομών υγείας παραμένουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, με άμεση επίπτωση στην ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων της Καλύμνου.