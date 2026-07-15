Υπό έλεγχο η φωτιά στους Βοθύνους — παραμένουν δυνάμεις για προληπτική επιτήρηση

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στο βουνό απέναντι από το μοναστήρι του Αγίου Σάββα τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών μέσων και εναέριων μέσων. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για φύλαξη και αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Τα γεγονότα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή των Βοθύνων της Καλύμνου. Με συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας και τη συνδρομή εναέριων μέσων, το ενεργό μέτωπο περιορίστηκε και χαρακτηρίζεται πλέον υπό έλεγχο.

Πώς κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις

Στην επιχείρηση συμμετείχε πυροσβεστικό ελικόπτερο που μετέφερε στο νησί επτά στελέχη, ενισχύοντας τις επίγειες ομάδες. Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών και των εθελοντών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε δυσπρόσιτες ζώνες με πυκνή βλάστηση.

Τοποθεσία : περιοχή Βοθύνων, απέναντι από το μοναστήρι του Αγίου Σάββα.

: περιοχή Βοθύνων, απέναντι από το μοναστήρι του Αγίου Σάββα. Σημαντική συνδρομή : εναέριο μέσο με επτά στελέχη.

: εναέριο μέσο με επτά στελέχη. Κατάσταση: μέτωπο υπό έλεγχο — δυνάμεις παραμένουν για επιτήρηση.

«Η κατάσταση είναι πλέον διαχειρίσιμη», δήλωσε ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος.

Σημασία για τους κατοίκους

Η έγκαιρη παρέμβαση απέτρεψε την προέλαση της φωτιάς προς περιοχές με πιο πυκνή βλάστηση και κατοικημένα τμήματα, όπως επισήμανε ο δήμαρχος. Εάν το μέτωπο είχε κατέβει χαμηλότερα, υπήρχε κίνδυνος για το χωριό Βοθύνων και για υποδομές του νησιού, ιδιαίτερα υπό τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Τι ισχύει τώρα

Παρά την ύφεση της ενεργής φλόγας, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες επιφυλακής παραμένουν στην περιοχή για προληπτική επιτήρηση και για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση αναζωπύρωσης. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν κάθε υπόνοια νέας εστίας.

Στοιχείο Περιγραφή Περιοχή Βοθύνων (απέναντι από το μοναστήρι Αγ. Σάββα) Μέσα Εναέριο ελικόπτερο, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές Κατάσταση Υπό έλεγχο — προληπτική επιτήρηση σε εξέλιξη

Οι κάτοικοι προτρέπονται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και του Δήμου, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις κοντά στην περιοχή και να μην επιχειρούν μόνοι τους επεμβάσεις. Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τις υπηρεσίες υπήρξε καθοριστική ώστε να αποφευχθούν χειρότερες συνέπειες.

Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα κοινοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και τα μέσα ενημέρωσης του νησιού.