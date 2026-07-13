Ναυτικός τραυματίστηκε σε φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι της Καλύμνου

22χρονος αλλοδαπός λιπαντής Β’ τραυματίστηκε στα δάχτυλα του δεξιού χεριού, αποβιβάστηκε στο λιμάνι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΓΝ Καλύμνου. Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση.

Τραυματισμός κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγκυροβολημένο φορτηγό πλοίο

Ένας 22χρονος αλλοδαπός ναυτικός, ειδικότητας λιπαντής Β’, τραυματίστηκε σήμερα το πρωί εντός φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου που βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Καλύμνου. Ο τραυματισμός αφορά τα δάχτυλα του δεξιού χεριού και ο ναυτικός αποβιβάστηκε στο λιμανάκι του νησιού, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ακολουθήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες: ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου για παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εκτίμηση, ενώ το Λιμεναρχείο Καλύμνου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.

Ηλικία: 22 έτη

22 έτη Ειδικότητα: λιπαντής Β’

λιπαντής Β’ Τραυματισμός: δάχτυλα δεξιού χεριού

δάχτυλα δεξιού χεριού Τοποθεσία: Φορτηγό πλοίο αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Καλύμνου

Φορτηγό πλοίο αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Καλύμνου Διακομιδή: ΕΚΑΒ στο ΓΝ Καλύμνου

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του λιμανιού, τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφάλειας κατά τις εργασίες σε πλοία, ακόμα και όταν αυτά είναι αγκυροβολημένα και φαινομενικά σε κατάσταση ηρεμίας. Ειδικότερα, οι εργασίες σε χώρους με κινούμενα μέρη ή με εργαλεία που χειρίζονται χειρωνακτικά απαιτούν αυστηρά μέτρα προστασίας των χεριών και εκπαίδευση προσωπικού.

Χρονική φάση Ενέργεια Πρωινές ώρες Ενημέρωση Λιμεναρχείου για περιστατικό Αποβίβαση Μεταφορά τραυματία στο λιμάνι Άμεση φροντίδα Διακομιδή με ασθενοφόρο στο ΓΝ Καλύμνου Μετέπειτα Προανάκριση από το Λιμεναρχείο

Το Λιμεναρχείο, που διενεργεί την προανάκριση, αναμένεται να εξετάσει τυχόν παράγοντες που οδήγησαν στον τραυματισμό —όπως η χρήση εργαλείων, οι συνθήκες εργασίας στο κατάστρωμα, η ύπαρξη κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού και η εκπαίδευση του πληρώματος. Τα συμπεράσματα της προανάκρισης θα καθορίσουν αν θα ακολουθήσουν συστάσεις ή μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Για την τοπική κοινωνία, η έγκαιρη διακομιδή στο ΓΝ Καλύμνου και ο χειρισμός από τις αρμόδιες αρχές είναι κρίσιμα, καθώς το νησί εξαρτάται από τις δικές του υποδομές υγείας και από την ταχύτητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Κάθε περιστατικό σε πλοία που ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν κοντά στην Κάλυμνο επηρεάζει άμεσα την εικόνα ασφαλείας του λιμανιού και την καθημερινότητα των εργαζομένων στη θάλασσα.

Όσοι δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία και τους χώρους του λιμανιού καλούνται να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε συμβάν. Το Λιμεναρχείο θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα της προανάκρισης όταν αυτά είναι διαθέσιμα.