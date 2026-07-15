Σε εξέλιξη φωτιά σε βραχώδη περιοχή της Καλύμνου — δεν απειλούνται οικισμοί

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση καίει σε βραχώδη σημείο απέναντι από τον Άγιο Σάββα. Επιχειρούν το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ και ελικόπτερο από τη Ρόδο. Η Κάλυμνος βρισκόταν σήμερα στην κατηγορία 4 κινδύνου για πυρκαγιές.

Εστία σε βραχώδη περιοχή κοντά στον Άγιο Σάββα

Φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση είναι σε εξέλιξη σε βραχώδη τοποθεσία της Καλύμνου, στην περιοχή που βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Σάββα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πυρκαγιά δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένες ζώνες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν: το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του νησιού και δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από τη Ρόδο, μεταξύ των οποίων δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο της φωτιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της σε δυσπρόσιτες και εύφλεκτες περιοχές.

Τοπικές δυνάμεις: Εθελοντές του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καλύμνου.

Εθελοντές του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καλύμνου. Ενίσχυση: Μεταφορά προσωπικού και μέσων με εναέρια μέσα από τη Ρόδο.

Μεταφορά προσωπικού και μέσων με εναέρια μέσα από τη Ρόδο. Τύπος βλάστησης: Χαμηλή, ξερή, σε βραχώδη έκταση.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Τοποθεσία Απέναντι από τον Άγιο Σάββα (Κάλυμνος) Τύπος εδάφους Βραχώδης περιοχή Κατάσταση επικινδυνότητας Κατηγορία 4 στον χάρτη πυρκαγιάς

Η σημερινή αξιολόγηση του κινδύνου για την Κάλυμνο ανέδειξε ότι το νησί ήταν στην κατηγορία 4, επίπεδο που υπογραμμίζει τη σημαντική πιθανότητα εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό οι τοπικές και εναέριες δυνάμεις συντόνισαν άμεσα την παρέμβασή τους.

Η έγκαιρη κινητοποίηση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου και των δυνάμεων που μεταφέρθηκαν από τη Ρόδο θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό της φωτιάς σε μία γεωγραφία με δύσβατα σημεία. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν αυξημένη προσοχή, να αποφύγουν την προσέγγιση στις πληγείσες ζώνες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση ανάγκης.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές και θα μεταδοθεί στους κατοίκους του νησιού.