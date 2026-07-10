Η Μύκονος ενισχύει τη ρακέτα με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 29χρονο Αμερικανό σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, ενσωματώνοντας στην ομάδα παίκτη με εμπειρία από τη Stoiximan GBL και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συμφωνία για τη σεζόν 2026/27

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (D.J. Funderburk) για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Ο 29χρονος, ύψους 2,08 μ., έρχεται στο νησί με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά την επιτυχημένη του παρουσία στον Ηρακλή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για τη σεζόν 2026/27.»

Την περσινή σεζόν με τον Ηρακλή στη Stoiximan GBL ο Φάντερμπεργκ σημείωσε κατά μέσο όρο 13,2 πόντους με ποσοστό 53,8% στα εντός παιδιάς σουτ, ενώ μάζευε 5,6 ριμπάουντ σε 21 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, παίζοντας περίπου 25 λεπτά ανά αγώνα. Στην ευρωπαϊκή σκηνή (ENBL) είχε ανάλογες αποδόσεις με 13,6 πόντους και 5,2 ριμπάουντ σε 10 ματς.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει διαδρομή από το NCAA (Northwest Florida State, NC State) μέχρι την επαγγελματική καριέρα στην Ευρώπη: συμμετοχή σε ομάδες όπως η Αβτοντόρ Σαράτοφ, Παρί, Ρέτζιο Εμίλια, Χάποελ Εϊλάτ, ΚΚ Σπλιτ και Άνβιλ Βλότσλαβεκ. Σε ορισμένες σεζόν ξεχώρισε στα εγχώρια πρωταθλήματα και στις διεθνείς διοργανώσεις, καταγράφοντας στατιστικές που τον έφεραν σε πρώτη γραμμή ως σέντερ με επιθετικές ικανότητες κοντά στο καλάθι.

Τι σημαίνει για τη Μύκονο

Η κίνηση αυτή ενισχύει άμεσα την «ρακέτα» της ομάδας και βελτιώνει τις επιλογές του προπονητή στη φροντλάιν, ειδικά για παιχνίδια που απαιτούν φυσική παρουσία κοντά στο καλάθι και αποτελεσματικότητα στα κοντινά σουτ. Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της Μυκόνου, η απόκτηση παίκτη με εμπειρία στη Stoiximan GBL και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυξάνει τις προσδοκίες για ανταγωνιστική εικόνα στο επόμενο πρωτάθλημα.

Ηλικία: 29 ετών

29 ετών Θέση: σέντερ

σέντερ Ύψος: 2,08 μ.

Αν και η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διάρκεια συμβολαίου ή όρους συνεργασίας, η προσθήκη του Φάντερμπεργκ δείχνει την πρόθεση της ΚΑΕ Μύκονος να ενισχύσει το ρόστερ με παίκτες που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προηγούμενη ομάδα (2025/26) Μέσος όρος πόντων Μέσος όρος ριμπάουντ Ηρακλής 13,2 5,6

Για τη Μύκονο, που αναζητά σταθερότητα και βελτίωση στην απόδοσή της, η ενσωμάτωση ενός ψηλού με τα χαρακτηριστικά του Φάντερμπεργκ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τόσο στο πρωτάθλημα όσο και σε πιθανές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης για συμπληρωματικές μεταγραφές και το τελικό ρόστερ πριν την έναρξη της προετοιμασίας.