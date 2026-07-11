Η Μύκονος ενισχύεται με τον σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για τη σεζόν 2026/27, προσθέτοντας εμπειρία και ευρωπαϊκή παρουσία στο ρόστερ ενόψει υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σημαντική μεταγραφή για την Καλαθοσφαιρική Μύκονο

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (D.J. Funderburk) ενόψει της σεζόν 2026/27. Η ανακοίνωση της ομάδας περιγράφει έναν παίκτη με ύψος 2,08 μ., αθλητικά προσόντα και πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία, στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη ρακέτα της Μυκόνου.

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για τη σεζόν 2026/27.»

Την προηγούμενη σεζόν ο Φάντερμπερκ φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 13,2 πόντους και 5,6 ριμπάουντ στη Stoiximan GBL, με ποσοστό 53,8% στα σουτ εντός πεδιάς σε 21 συμμετοχές. Στην Ευρώπη, με τον Ηρακλή στην ENBL είχε παρόμοια εμφάνιση, ενώ η διαδρομή του περιλαμβάνει επαγγελματικές ομάδες σε Ρωσία, Ιταλία, Ισραήλ, Κροατία και Πολωνία, συμμετοχές σε FIBA Europe Cup και στατιστικές εμφανίσεις που δείχνουν σταθερότητα.

Η μεταγραφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μύκονο επειδή:

Ενισχύει τη θέση του σέντερ με παίκτη που έχει εμπειρία και παραγωγή σε υψηλό επίπεδο.

Αυξάνει τις πιθανότητες της ομάδας σε εγχώριους αγώνες και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπου η Μύκονος θα συμμετάσχει.

Ενισχύει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των χορηγικών συνεργασιών στο νησί, ειδικά σε περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης.

Για τους κατοίκους και τους φίλους της ομάδας στη Μύκονο, η άφιξη ενός παίκτη με διεθνές παρελθόν σημαίνει μεγαλύτερη προσέλκυση κοινού στα γηπεδικά ματς της σεζόν και πιθανή αύξηση διοργανώσεων υψηλότερου προφίλ στο νησί. Παράλληλα, η παρουσία του Φάντερμπερκ μπορεί να λειτουργήσει ως επιρροή για τους νεότερους παίκτες των τοπικών ακαδημιών, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά έναν σέντερ με εμπειρία σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα από τα στατιστικά του σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

Περίοδος Ομάδα / Διοργάνωση Μ.Ο. Πόντων Μ.Ο. Ριμπάουντ 2025/26 Ηρακλής (Stoiximan GBL) 13,2 5,6 ENBL Ηρακλής 13,6 5,2 Προηγ. σεζόν (PLK) Άνβιλ Βλότσλαβεκ 14,7 5,2

Η διοίκηση της Μύκονος Betsson δεν έχει ανακοινώσει ακόμη λεπτομέρειες για την ημερομηνία άφιξης του παίκτη ή την πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο ματς. Οι επόμενες κινήσεις του ρόστερ και η προετοιμασία της ομάδας για τις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα καθορίσουν πώς θα αξιοποιηθεί το νέο απόκτημα.

Οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΚΑΕ σχετικά με το πρόγραμμα της προετοιμασίας, τα εισιτήρια και τις πιθανές εκδηλώσεις παρουσίασης. Η μεταγραφή του Φάντερμπερκ σηματοδοτεί σαφώς μια ποιοτική προσπάθεια της Μύκνου να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της προφίλ.