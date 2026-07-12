Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα του Mykonos Summer Camp για εφήβους στο κλειστό γήπεδο

Με επιτυχία έκλεισε η Week 1 του Mykonos Summer Camp στα απογευματινά τμήματα 11–18 ετών, με έμφαση στην προπονητική ανάπτυξη και την τοπική συμμετοχή.

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το καλοκαιρινό μπασκετικό πρόγραμμα

Η πρώτη εβδομάδα του Mykonos Summer Camp για τα απογευματινά τμήματα ολοκληρώθηκε με θετικές εντυπώσεις και αυξημένη συμμετοχή από νεαρούς αθλητές ηλικίας 11 έως 18 ετών. Οι προγραμματισμένες προπονήσεις και οι ασκήσεις τεχνικής διεξήχθησαν στο Κλειστό Γήπεδο της Μυκόνου, δημιουργώντας ένα οργανωμένο πλαίσιο για την αθλητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Το πρώτο κύμα εργασίας επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στην ομαδική συνεργασία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι καθημερινές συνεδρίες περιλάμβαναν ασκήσεις δεξιοτεχνίας, τακτικής και ατομικής προπόνησης υπό την καθοδήγηση του τεχνικού επιτελείου.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν δημοσίως τους προπονητές που ανέλαβαν την εκπαίδευση των αθλητών, προσφέροντας καθοδήγηση και εμπειρία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η παρουσία εξειδικευμένων προπονητών θεωρείται καθοριστική για την ποιότητα της προπονητικής διαδικασίας και την ασφάλεια των παιδιών.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κόουτς κ. Γιαπκάδη και κ. Αρναουτάκη για την εξαιρετική μπασκετική εβδομάδα που πρόσφεραν στα παιδιά του Mykonos Summer Camp!»

Η δράση δεν σταματά εδώ: από την επόμενη ημέρα (Δευτέρα 13 Ιουλίου) ξεκινάει η Week 2 του προγράμματος, με τα απογευματινά τμήματα να ανανεώνουν το ραντεβού στο ίδιο γήπεδο. Η συνέχεια του camp αποτελεί ευκαιρία για περισσότερες ώρες πρακτικής και για την εμπέδωση όσων διδάχθηκαν στην πρώτη φάση.

Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινότητα

Το Mykonos Summer Camp προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία: ενισχύει τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργεί απασχόληση για προπονητές και συνοδούς, και παρέχει σε παιδιά και εφήβους εποικοδομητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, η διοργάνωση συντελεί στη διατήρηση ενός ενεργού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τον αθλητισμό στη Μύκονο, όπου η παροχή τέτοιων προγραμμάτων δεν είναι πάντα δεδομένη.

Ηλικίες συμμετοχής: 11–18 ετών

11–18 ετών Τοποθεσία: Κλειστό Γήπεδο Μυκόνου

Κλειστό Γήπεδο Μυκόνου Δραστηριότητα: απογευματινά τμήματα με τεχνική και τακτική μπασκετικών ασκήσεων

Πρακτικές πληροφορίες για γονείς και συμμετέχοντες

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για την εγγραφή παιδιών σε επερχόμενα τμήματα ή για ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να απευθυνθούν στους διοργανωτές στο χώρο του γηπέδου. Η συνέπεια στις ώρες προσέλευσης, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και η τήρηση οδηγιών ασφαλείας αποτελούν προτεραιότητες για την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων.

Εβδομάδα Δραστηριότητα Τοποθεσία Week 1 Εισαγωγικές και τεχνικές προπονήσεις Κλειστό Γήπεδο Μυκόνου Week 2 Συνέχεια προπονήσεων Κλειστό Γήπεδο Μυκόνου

Η τοπική κοινωνία αναμένει την πορεία του προγράμματος τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ένα καλά οργανωμένο camp μπορεί να αφήσει μόνιμα θετικά αποτυπώματα στις αθλητικές συνήθειες των νέων του νησιού. Οι κάτοικοι και οι φορείς του νησιού μπορούν να στηρίξουν πρωτοβουλίες που εμπλέκουν παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη μακροχρόνια ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στη Μύκονο.