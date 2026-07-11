Η Νένα Μεντή σε νέο μονόλογο του Πέτρου Ζούλια στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει κείμενο και σκηνοθεσία στο «Μια Ζωή», όπου η Νένα Μεντή ερμηνεύει την ιστορία μιας ηλικιωμένης μοδίστρας και συνδέει προσωπικές μνήμες με την εγχώρια ιστορική πορεία. Παίζεται στις 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, εισιτήρια 20–22€.

Μία παράσταση για τις μικρές ιστορίες που καθορίζουν τη μεγάλη εικόνα

Μία συναρπαστική νέα πρόταση έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου: το θεατρικό έργο «Μια Ζωή», με υπογραφή του Πέτρου Ζούλια στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, πρωταγωνιστεί η Νένα Μεντή. Το έργο αναπτύσσει την αφήγηση μέσω του μονολόγου μιας ηλικιωμένης μοδίστρας, που μαζεύει τα ρούχα από το ατελιέ της και, μέσα από τα αντικείμενα, ξαναβλέπει κομμάτια της δικής της πορείας και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η παράσταση καταφέρνει να συνδυάσει την προσωπική νοσταλγία με κοινωνικές αναφορές, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως σταθερό αφήγημα: τα τραγούδια που συνοδεύουν στιγμές της ηρωίδας λειτουργούν ως ενεργοί δείκτες μνήμης, που μετατρέπουν το ατομικό σε συλλογικό. Τα σκηνικά και τα κοστούμια, υπό την επιμέλεια της Άννας Ζούλια και του Νίκου Χαρλαύτη αντίστοιχα, στηρίζουν το πλαίσιο μιας ζωής που ξανασχηματίζεται μπροστά στο κοινό.

Για όσους/ες αναζητούν πολιτιστικές εξόδους με βάθος και συναισθηματικό αποτύπωμα, το έργο προτείνει έναν στοχασμό πάνω στην αλλαγή, την προσάρμογή και την αξία των καθημερινών στιγμών. Η μουσική επιμέλεια του Παναγιώτη Τσεβά και οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα ενισχύουν την ατμόσφαιρα και την ενεργή επικοινωνία με τον θεατή.

Συντελεστές: Κείμενο–Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας · Σκηνικά: Άννα Ζούλια · Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης · Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς · Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα · Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη.

Κείμενο–Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας · Σκηνικά: Άννα Ζούλια · Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης · Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς · Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα · Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη. Πρωταγωνίστρια: Νένα Μεντή.

Νένα Μεντή. Θέμα: η ζωή μιας μοδίστρας ως αφορμή για συλλογική ανάμνηση και προβληματισμό πάνω στην αλλαγή της εποχής.

Πρακτικές πληροφορίες

Παράσταση Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία Εισιτήρια Μια Ζωή 13 Ιουλίου 2026 21:30 Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου (Κορυτσάς, 6η στάση Παπάγου) 20€ - 22€

Για πληροφορίες και κρατήσεις, το τηλέφωνο του χώρου είναι +30 2132027185. Η επιλογή του υπαίθριου χώρου προσθέτει άλλη διάσταση στην εμπειρία, ειδικά κατά τις βραδιές του καλοκαιριού, επομένως συνιστάται έγκαιρη κράτηση.

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές που αποζητούν αφηγηματικές εμπειρίες με συναισθηματικό βάθος και σύνδεση με τη δημόσια ιστορία. Η αφήγηση μέσα από τα αντικείμενα και τα τραγούδια δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στο προσωπικό παρελθόν και στη συλλογική μνήμη, ενώ η ερμηνεία της Μεντή υπόσχεται σαφήτητα και συγκίνηση.

Για όσους σχεδιάζουν έξοδο με φίλους ή οικογένεια, το έργο προσφέρει ένα θέμα προς συζήτηση μετά την παράσταση: πώς τα μικρά αντικείμενα της καθημερινότητας μπορούν να καταγράψουν αλλαγές μιας ολόκληρης κοινωνίας. Είναι ευκαιρία να απολαύσετε θέατρο που μιλάει ήρεμα αλλά ουσιαστικά για το πέρασμα του χρόνου και τις ανθρώπινες αντοχές.