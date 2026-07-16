Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί στις αίθουσες — οι πρώτες κριτικές μιλούν για κινηματογραφικό γεγονός

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, διασκευή του ομηρικού έπους, προβλήθηκε με ενθουσιώδεις κριτικές. Γυρίστηκε με κάμερες IMAX και έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. δολάρια. Στην πορεία αναλυτικά σχόλια και πρακτικές πληροφορίες για το κοινό.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν φτάνει στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας με σχόλια που χαρακτηρίζουν την ταινία ως ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Το έργο, διασκευή του ομηρικού έπους, είναι το πρώτο του Νόλαν μετά το «Oppenheimer» του 2023 και γυρίστηκε ολόκληρο με κάμερες IMAX. Ο προϋπολογισμός της, σύμφωνα με το BBC, ανέρχεται σε 250 εκατ. δολάρια (185 εκατ. λίρες).

Σύνοψη και πρωταγωνιστές

Η ιστορία ακολουθεί τον Οδυσσέα στον επικίνδυνο και μακρύ δρόμο της επιστροφής μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον κεντρικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ το καστ περιλαμβάνει ονόματα όπως η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, ο Ρόμπερτ Πάττινσον, η Αν Χάθαγουεϊ, η Σαρλίζ Θερόν και η Λουπίτα Νιόνγκο. Οι κριτικές επαινούν ιδιαίτερα τις ερμηνείες και την οπτική προσέγγιση.

Τι λένε οι κριτικοί

Οι δημοσιεύσεις του διεθνούς Τύπου χαρακτηρίζουν την ταινία με όρους υπερθετικούς: η The Telegraph την αποκαλεί «ταινία της χρονιάς», ενώ η Metro σημειώνει ότι μπορεί να «αλλάξει για πάντα τον κινηματογράφο». Η The Times τη χαρακτηρίζει «αριστούργημα από κάθε άποψη», και η Standard τη συγκαταλέγει στα «κολοσσιαία έργα».

«Μια πραγματικά μεγαλειώδης και τολμηρή οπτική, η ταινία προσφέρει άφθονη συγκίνηση για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της, που αγγίζει τις τρεις ώρες», έγραψε ο Guy Lodge του Variety.

Κριτικοί ξεχωρίζουν την απόδοση του Ματ Ντέιμον, που όπως σημειώνεται επιχειρεί σκοτεινά μονοπάτια στον χαρακτήρα του Οδυσσέα, αλλά και τις ερμηνείες της Αν Χάθαγουεϊ και του Ρόμπερτ Πάττινσον.

Πρακτικές πληροφορίες για τους θεατές

Η ταινία προβάλλεται από αύριο Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες, με προβολές σε μορφές IMAX όπου είναι διαθέσιμες. Λόγω διάρκειας που αγγίζει τις τρεις ώρες, οι θεατές καλό είναι να ελέγξουν ώρες προβολών και διαλείμματα στα αντίστοιχα σινεμά.

Γενικός χαρακτήρας: επική διασκευή του ομηρικού μύθου.

Τεχνικά: γυρίσματα με κάμερες IMAX .

. Προϋπολογισμός: 250 εκατ. δολάρια.

Σύντομη αναφορά στο δημιουργικό αποτύπωμα

Η «Οδύσσεια» εντάσσεται στην πορεία ενός σκηνοθέτη που έχει ήδη αφήσει ισχυρό στίγμα στον σύγχρονο κινηματογράφο με έργα όπως τα «Interstellar», «Dunkirk», «Inception» και το «Oppenheimer». Οι πρώτες κριτικές δείχνουν ότι το νέο αυτό έργο διεκδικεί ανάλογη θέση στην καριέρα του και στην πρόσφατη κινηματογραφική παραγωγή υψηλού προϋπολογισμού.

Ηθοποιός Σημείωση Ματ Ντέιμον Οδυσσέας (κεντρικός ρόλος) Ζεντάγια Μέλος του πρωταγωνιστικού καστ Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάττινσον, Αν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο Σημαντικές συμμετοχές στο καστ

Για όσους σχεδιάζουν να δουν την ταινία, προτείνεται κράτηση εισιτηρίων εκ των προτέρων, ειδικά για προβολές IMAX και βραδινές συνεδρίες. Η «Οδύσσεια» φαίνεται να προσφέρει συνδυασμό θεαματικών εικόνων, μεγάλων ερμηνειών και τεχνικής αρτιότητας — στοιχεία που, σύμφωνα με τους κριτικούς, την καθιστούν υποψήφια για σημαντική θέση στην κινηματογραφική σεζόν.