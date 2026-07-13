Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναδιατάσσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: το casus belli στο επίκεντρο

Η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έφερε στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τη Συμμαχία και ενίσχυσε την προβολή ανοιχτών διαφωνιών με την Ελλάδα, με το ζήτημα του casus belli να παραμένει καθοριστικό για τις διμερείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Νέο πλαίσιο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη Σύνοδο

Η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε και πάλι τον ρόλο της Τουρκίας στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και την ευρύτερη στρατηγική αξία της για τη Συμμαχία. Στη δημόσια αντιπαράθεση που διεξήχθη ανάμεσα σε ηγέτες και υπουργούς, προβλήθηκαν με ένταση οι διαφοροποιήσεις μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε το αφήγημα της Τουρκίας ότι χωρίς τη συμμετοχή της δεν εξασφαλίζονται οι ευρωπαϊκές δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας. Τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα προώθησης θεμάτων που άπτονται κοινού ευρω-νατοϊκού ενδιαφέροντος.

Στην ατζέντα της Συνόδου εμφανίστηκαν διλήμματα για την πρόσβαση της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά σχήματα και την προμήθεια πολεμικού υλικού από τρίτες δυνάμεις. Σημαντικοί διεθνείς παράγοντες εξακολουθούν να ζυγίζουν το γεωστρατηγικό όφελος έναντι των πολιτικών και νομικών εμποδίων που θέτουν τα εμπλεκόμενα κράτη.

Το casus belli ως βασικό εμπόδιο

Η ελληνική πλευρά διατήρησε σαφή στάση: όσο υφίσταται η ρητορική και νομική απειλή πολέμου —το αποκαλούμενο «casus belli»— δεν μπορεί να προχωρήσει συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας σε κοινούς ευρωπαϊκούς αμυντικούς θεσμούς. Το επιχείρημα αυτό λειτουργεί ως ουσιαστικό βέτο και συνδέεται, όπως επισημάνθηκε, με ανοικτά ζητήματα όπως το Κυπριακό και η συνεχιζόμενη κατοχή που πλήττει τις διμερείς σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αθήνα: διατήρηση βέτο όσο υπάρχει η ρητορική απειλή.

διατήρηση βέτο όσο υπάρχει η ρητορική απειλή. Αγκυρα: προβάλλει την αναγκαιότητα της συμμετοχής της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

προβάλλει την αναγκαιότητα της συμμετοχής της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Συμμαχικοί εταίροι: αντιφατικές θέσεις ως προς απελευθέρωση εξοπλισμών και ενταξιακές ροές.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εντός του νατοϊκού πλαισίου έθεσε το θέμα του casus belli έμμεσα και σε σχέση με αμερικανονατοϊκά ζητήματα, όπως η προμήθεια σύγχρονου υλικού. Η επισήμανση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Άγκυρα, καθώς αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα επιχειρεί να διεθνοποιήσει και να θεσμικοποιήσει την αντίθεσή της.

Διεθνείς ζυμώσεις και συνέπειες

Η Σύνοδος κατέδειξε επίσης ότι υπάρχουν χώρες και ηγέτες με προσανατολισμό προς την εμπέδωση γεωστρατηγικών συνεργασιών με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλώσεις και κινήσεις για πιθανή προμήθεια ή απελευθέρωση αμυντικού υλικού από τρίτες πλευρές αναδεικνύουν τον σύνθετο χαρακτήρα των σχέσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη του ελληνικού βέτο και τα ανοιχτά διμερή ζητήματα παραμένουν παράγοντες που περιορίζουν τον ορατό χώρο αμοιβαίων υποχωρήσεων.

Παράγοντας Θέση/Ρόλος Ελλάδα Διατήρηση βέτο λόγω casus belli και Κυπριακού Τουρκία Προβολή αναγκαιότητας συμμετοχής για ευρωπαϊκή ασφάλεια Συμμαχικοί εταίροι Αντιφατικές στάσεις ως προς αμυντικές προμήθειες και συμμαχικές σχέσεις

Η πολιτική και διπλωματική ισορροπία που προκύπτει από τη Σύνοδο θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο διμερών επαφών αλλά και εντός θεσμικών οργάνων. Η Ελλάδα φαίνεται να επιλέγει την διατήρηση διπλωματικών μέσων για να προστατεύσει τα διακυβεύματα εθνικής ασφάλειας, ενώ η Τουρκία αναζητά αναγνώριση του ρόλου της στον ευρωατλαντικό χώρο.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για την αποκρυστάλλωση πρωτοβουλιών που θα κρίνουν αν η ένταση θα μειωθεί μέσα από διαπραγματεύσεις ή αν τα ανοιχτά σημεία θα παραμείνουν δομικοί παράγοντες της αντιπαράθεσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.