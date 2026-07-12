ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί την κυβερνητική στρατηγική σε εξωτερικά και επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, εγείροντας ερωτήματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, την αμυντική βιομηχανία και την τύχη των κονδυλίων για τη Δυτική Μακεδονία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατήγγειλε την κυβέρνηση για «ολιγωρίες» και «λανθασμένες βεβαιότητες» σε σειρά κρίσιμων θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, απαντώντας στην πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού. Η δημόσια αντιπαράθεση επικεντρώνεται στις σχέσεις με την Τουρκία, στις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και στην πορεία των εξαγγελμένων επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία.

Αιτήματα και κατηγορίες

Στην παρέμβασή του ο κ. Τσουκαλάς θέτει μια σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική «δεν μπορεί να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο». Μεταξύ των βασικών σημείων που αναδεικνύει είναι:

Η διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και οι επιπτώσεις από τη στάση της Άγκυρας στη διεθνή σκηνή.

Η στάση και τα αποτελέσματα της ελληνικής διπλωματίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας .

. Η τύχη των κονδυλίων και των επενδύσεων για τη Δυτική Μακεδονία, που, σύμφωνα με την κριτική, δεν έχουν υλοποιηθεί όπως είχε εξαγγελθεί.

«Κύριε Μητσοτάκη, το casus belli, δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία. Είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας.»

Στοιχεία που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία προόδου για την εθνική αμυντική βιομηχανία και στην απόκλιση ανάμεσα σε κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματική ροή επενδύσεων. Ως σημείο αναφοράς αναφέρεται το ποσό που είχε παρουσιαστεί ως «συνολικό πακέτο» για τη Δυτική Μακεδονία: 7,5 δισ. ευρώ. Η κριτική επικεντρώνεται στο ερώτημα «τι απέγιναν τα κονδύλια» και στην έκκληση για λογοδοσία.

Θέμα Σημείο αναφοράς Συνολικό πακέτο για Δυτική Μακεδονία 7,5 δισ. ευρώ (όπως παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση) Κύρια πολιτικά ζητήματα Ελληνοτουρκικές σχέσεις, ΝΑΤΟ, αμυντική βιομηχανία, επενδύσεις

Πολιτικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η δημόσια αυτή παρέμβαση θέτει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της σε δύο άξονες: την εξωτερική πολιτική ασφαλείας και την οικονομική διαχείριση των περιφερειακών έργων. Η αντιπολίτευση ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και στοιχεία για την πορεία των επενδύσεων, ενώ εγείρονται πολιτικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής διπλωματίας απέναντι σε διεθνείς προκλήσεις.

Από την πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται είτε αντίκρουση των ισχυρισμών είτε τεκμηριωμένες απαντήσεις που θα διευκρινίσουν την εξέλιξη των έργων και τις πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο. Στο πολιτικό πεδίο, η αντιπαράθεση αυτή μπορεί να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής και την ανάγκη σαφούς επικοινωνίας των στρατηγικών επιλογών προς τους πολίτες.

Η συνέχεια αναμένεται με ερωτήματα στη Βουλή, δημόσιες παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων υπουργείων και πιθανές διπλωματικές ενέργειες που θα επιχειρήσουν να διασκεδάσουν ή να ενισχύσουν τις ισχυρές θέσεις που κατατέθηκαν στη δημόσια σφαίρα.