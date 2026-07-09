Μύκονος Betsson: «Κλείδωσε» ο σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για την ευρωπαϊκή σεζόν

Η ομάδα της Μυκόνου ενισχύει τη «ρακέτα» της με τον 29χρονο Αμερικανό σέντερ Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, ενόψει της πρώτης συμμετοχής της σε ομίλους του FIBA Europe Cup.

Στοχευμένη μεταγραφή για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Η Μύκονος Betsson προχώρησε σε μια σημαντική προσθήκη για τον χώρο των ψηλών, υπογράφοντας τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, έναν 29χρονο Αμερικανό σέντερ ύψους 2,08 μ. Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για την πρώτη της εμφάνιση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συγκεκριμένα στους ομίλους του FIBA Europe Cup, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια και διεθνή σκηνή.

Ο Φάντερμπερκ έρχεται μετά από μια σεζόν στον Ηρακλή, όπου κατέγραψε μέσους όρους 13,2 πόντους και 5,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στη Stoiximan GBL. Η προσθήκη του κρίνεται ως κυρίαρχος παράγοντας για τη φροντ λάιν της ομάδας που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό του προπονητή Βαγγέλη Ζιάγκου.

Ηλικία παίκτη: 29 ετών

29 ετών Ύψος: 2,08 μ.

2,08 μ. Προηγούμενη ομάδα: Ηρακλής

Ηρακλής Μέσοι όροι στο πρωτάθλημα: 13,2 πόντοι, 5,6 ριμπάουντ

Για τη Μύκονο, που ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τις Κυκλάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προσθήκη ενός σέντερ με αποδεδειγμένη παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα σηματοδοτεί αλλαγή κλίματος: από μια τοπική ομάδα με φιλοδοξίες σε έναν σύλλογο που στοχεύει σε ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε διπλές υποχρεώσεις (εγχώρια και διεθνή).

Σε πρακτικό επίπεδο, η απόκτηση του Φάντερμπερκ αναμένεται να επιτρέψει στην ομάδα μεγαλύτερη ευελιξία στην επίθεση κοντά στο καλάθι και πιο σταθερή προστασία κάτω από το ριμπάουντ, στοιχεία κρίσιμα για την πρόκληση που αποτελούν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, όπου οι ηλικίες, τα σωματικά χαρακτηριστικά και η αναβαθμισμένη φυσική κατάσταση των αντιπάλων κάνουν τη διαφορά.

Στοιχείο Τιμή Ηλικία 29 Ύψος 2,08 μ. Μέσοι όροι (Stoiximan GBL) 13,2 π., 5,6 ρ. Προηγούμενη ομάδα Ηρακλής

Η τοπική κοινωνία και οι φίλαθλοι του νησιού έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για την πορεία της Μυκόνου Betsson, καθώς η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέρνει αυξημένη προβολή, περισσότερα εισιτήρια και επισκεψιμότητα σε ημερομηνίες αγώνων, καθώς και πιθανές χορηγικές ευκαιρίες. Η διοίκηση εμφανίζεται να ακολουθεί πολιτική ενίσχυσης με ορίζοντα το άμεσο αποτέλεσμα και την καθιέρωση σε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού.

Το πλάνο της ομάδας για τη νέα σεζόν θα αποκαλυφθεί σταδιακά με τις επόμενες μεταγραφές, την ανακοίνωση του ρόστερ και το πρόγραμμα προετοιμασίας. Ωστόσο, η συγκέντρωση ενός αξιόπιστου σέντερ όπως ο Φάντερμπερκ αποτελεί σαφές μήνυμα για τις προθέσεις του συλλόγου.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μυκόνου, οι επικείμενες αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα φέρουν στο νησί ανταγωνιστικά παιχνίδια με ομάδες από το εξωτερικό, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τοπικό αθλητικό προϊόν και υποστήριξη σε τοπικές επιχειρήσεις τις ημέρες των αγώνων.