Ηττα με δραματικό φινάλε για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία: 3-2 από την Τβέντε

Στο τελευταίο φιλικό της βασικής προετοιμασίας, ο ΠΑΟΚ γνώρισε ήττα 3-2 από την Τβέντε στο Ζαλτμπόμελ, με γκολ στις καθυστερήσεις που έκρινε το αποτέλεσμα. Τραυματισμός, ανακατατάξεις και μηνύματα ενόψει Ευρώπης.

Πικρό τέλος στην προετοιμασία: ο ΠΑΟΚ χάνει στις καθυστερήσεις

Ο ΠΑΟΚ υπέστη ήττα 3-2 από την Τβέντε στο τελευταίο φιλικό του στα πλαίσια του βασικού σταδίου προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία φάση, με τον Κρίστιαν Χλίνσον να δίνει τη φιλική νίκη στους Ολλανδούς με buzzer beater.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ολιγωρίες και από τις δύο ομάδες: ένα γρήγορο λάθος στο πρώτο δεκάλεπτο έδωσε προβάδισμα στην Τβέντε, ενώ ο ΠΑΟΚ βρήκε τρόπο να αντιδράσει και να ισορροπήσει τα γεγονότα μέσα στο παιχνίδι. Παρά την προσπάθεια, πάντως, το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των Θεσσαλονικέων.

Γρήγορα συμβάντα: αυτογκόλ στο 10', γκολ από τον Οργιασέτερ στο 37'.

αυτογκόλ στο 10', γκολ από τον Οργιασέτερ στο 37'. Ανταπόκριση ΠΑΟΚ: ισοφάριση στο 87' με κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

ισοφάριση στο 87' με κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Τραυματισμός: ο Αρίτζ Ελουστόντο αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο λόγω άσχημης προσγείωσης.

Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι είδε την ομάδα του να παλεύει, να δημιουργεί ρυθμό μετά το cooling break και να έχει ευκαιρίες, αλλά η αμυντική αδράνεια και η απουσία ακριβείας στις τελικές προσπάθειες στοίχισαν. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λούκας Βένεγκορ οφ Χέσελινκ έδωσε την ανατροπή για τους Ολλανδούς, πριν ο Γερεμέγεφ φέρει το ματς στα ίσα και δώσει ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα.

Στιγμή Γεγονός 3' Παβλένκα απομακρύνει — αρχικό σπριντ του αγώνα 10' Αυτογκόλ του Ρουντ Νόισταντ 37' Σάντρο Οργιασέτερ ισοφαρίζει για την Τβέντε 57' Λούκας Βένεγκορ οφ Χέσελινκ δίνει το προβάδισμα 87' Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ 90+'} Χλίνσον σκοράρει στις καθυστερήσεις — 3-2

Ο τραυματισμός του Ελουστόντο, που αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 45'+1', αποτελεί ανησυχία για το τεχνικό επιτελείο, καθώς αφορούσε άσχημη προσγείωση σε εναέρια μονομαχία. Η επάρκεια στο ιατρικό κομμάτι και η δυνατότητα επιστροφής του στην επόμενη φάση της προετοιμασίας θα κριθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ δοκίμασε και νέα πρόσωπα: ο τερματοφύλακας Τσιφτσής μπήκε στο 46' και είχε εντυπωσιακές επεμβάσεις, ενώ ο Πέλκας και ο Γερεμέγεφ πέρασαν ως αλλαγές και σημείωσαν επιθετικά ρεσιτάλ σε στιγμές του ματς. Η ομάδα επιστρέφει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την τελική φάση της προετοιμασίας ενόψει των αγώνων για τον Β' Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League, με τις πρώτες αναμετρήσεις στις 23 και 30 του μήνα.

Το φιλικό αφήνει διπλά συναισθήματα: από τη μία εμφανίστηκαν στοιχεία που μπορούν να δουλευτούν και να βελτιώσουν το σύνολο, από την άλλη η έλλειψη συγκέντρωσης σε κρίσιμες στιγμές και οι τραυματισμοί δείχνουν ότι απαιτούνται διορθώσεις πριν η ομάδα μπει σε επίσημο ρυθμό.