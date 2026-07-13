Καλλιτεχνική δημιουργία χωρίς λόγια: η τεχνολογία δίνει φωνή και κίνηση σε καλλιτέχνη με ALS

Στην Ιαπωνία ο Masatane Muto μετατρέπει τις κινήσεις των ματιών και τα εγκεφαλικά σήματα σε μουσική, γραφικά και ρομποτική κίνηση, χρησιμοποιώντας παρακολούθηση ματιών, ηλεκτρόδια και τεχνητή νοημοσύνη. Το φεστιβάλ MOVE Fes. λειτουργεί ως πλατφόρμα προβολής αυτών των τεχνολογιών.

Η τεχνολογία ως μέσο καλλιτεχνικής επιβίωσης

Στην Ιαπωνία, ο καλλιτέχνης Masatane Muto, που έλαβε διάγνωση αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS) σε ηλικία 27 ετών, βρίσκει τρόπο να συνεχίσει να δημιουργεί παρότι έχει χάσει την ικανότητα κίνησης και ομιλίας. Η λύση δεν είναι μαγική αλλά συνδυασμός υπαρκτών τεχνολογιών: παρακολούθηση ματιών, ανάλυση εγκεφαλικών σημάτων μέσω ηλεκτροδίων, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικοί βραχίονες.

Με την τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών, ο Muto ελέγχει υπολογιστές για τη σχεδίαση γραφικών και τη δημιουργία κοστουμιών για παραστάσεις. Επίσης, η φωνή του αναδημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη βάσει προηγούμενων ηχογραφήσεων που έγιναν προτού υποβληθεί σε επέμβαση στους αεραγωγούς.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Στις ζωντανές εμφανίσεις, τα εγκεφαλικά σήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτροδίων και συνδυάζονται με αλγορίθμους για να ελέγξουν ρομποτικούς μηχανισμούς και τεχνικό εξοπλισμό του σκηνικού. Το αποτέλεσμα είναι παράσταση όπου η πρόθεση του εκτελεστή μεταφράζεται σε ήχο, εικόνα και κίνηση χωρίς τη μεσολάβηση της συμβατικής ομιλίας ή κινητικότητας.

Παρακολούθηση ματιών : έλεγχος υπολογιστών και εργαλείων σχεδίασης.

: έλεγχος υπολογιστών και εργαλείων σχεδίασης. Ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα : ανάγνωση προθέσεων για έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων.

: ανάγνωση προθέσεων για έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων. Τεχνητή νοημοσύνη: ανασύνθεση φωνής από προϋπάρχουσες ηχογραφήσεις.

Μια πλατφόρμα που γίνεται κέντρο προώθησης τεχνολογιών

Ο Muto ίδρυσε το MOVE Fes., ένα φεστιβάλ το οποίο παρουσιάζει τεχνολογίες που βοηθούν άτομα με ALS να συνεχίσουν να δημιουργούν και να συνδέονται με το κοινό. Το φεστιβάλ λειτουργεί ως βιτρίνα αλλά και ως πεδίο δοκιμής εφαρμογών προσβασιμότητας.

Τεχνολογία Χρήση Παρακολούθηση ματιών Έλεγχος υπολογιστή, γραφικά, κοστούμια Ηλεκτρόδια EEG Ανάγνωση εγκεφαλικών σημάτων για ρομποτικό έλεγχο Τεχνητή νοημοσύνη Αναδημιουργία φωνής από παλαιότερες ηχογραφήσεις

Η περίπτωση του Muto δεν είναι απλώς ανθρώπινη ιστορία· είναι παράδειγμα του πώς τεχνολογίες που αρχικά φαίνονται εξειδικευμένες μπορούν να γίνουν εργαλεία κοινωνικής ένταξης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ταυτόχρονα θέτει ερωτήματα για την πρόσβαση, το κόστος και την κλιμάκωση τέτοιων λύσεων ώστε να ωφελούνται περισσότεροι ασθενείς.

Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες διευρύνουν τα όρια της αυτονομίας, το έργο του Muto υπενθυμίζει ότι η καινοτομία έχει αξία όταν αποδίδει στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων — και όταν μετατρέπει την αδυναμία σε μέσο έκφρασης. Το MOVE Fes. λειτουργεί ως υπόμνηση πως η τέχνη και η τεχνολογία μπορούν να συνεργαστούν για να κρατήσουν ζωντανή την επιθυμία για δημιουργία.

Η αφήγηση προέρχεται από δημοσίευση που καταγράφει τις δράσεις και τις τεχνολογικές εφαρμογές γύρω από τον Masatane Muto.