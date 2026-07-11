Κίνδυνοι του καλοκαιριού για τα παιδιά: πνιγμοί, θερμοπληξία και προληπτικά μέτρα

Οι βασικές απειλές για την υγεία των παιδιών κατά τη θερινή περίοδο —πνιγμοί, θερμοπληξία, αφυδάτωση, λοιμώξεις και αλλεργικές αντιδράσεις— απαιτούν συνεχή επιτήρηση, κατάλληλη ενημέρωση και οργανωμένα μέτρα πρόληψης από οικογένειες και φορείς υγείας.

Κεντρικά σημεία και προτεραιότητες πρόληψης

Το καλοκαίρι αυξάνει την έκθεση των παιδιών σε παράγοντες που μπορεί να απειλήσουν σοβαρά την υγεία τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Κωνσταντίνο Νταλούκα, οι πιο συχνές και επικίνδυνες καταστάσεις είναι ο πνιγμός, η θερμοπληξία, η αφυδάτωση, οι γαστρεντερίτιδες, η εξωτερική ωτίτιδα, τα τσιμπήματα με αλλεργικές αντιδράσεις και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση αντίδραση σώζουν ζωές.

«Ο πνιγμός και ο παρολίγο πνιγμός είναι ίσως ο σημαντικότερος θερινός κίνδυνος, ιδιαίτερα στα παιδιά ηλικίας ενός έως τεσσάρων ετών»

Η φύση των περισσοτέρων κινδύνων επιβάλει προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων σε ατομικό και δημόσιο επίπεδο: από συνεχή επίβλεψη σε πισίνες και παραλίες μέχρι την ύπαρξη υποδομών και κανόνων ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι φροντιστές

Ο πνιγμός συμβαίνει γρήγορα και συχνά χωρίς προφανή πανικό — απαιτείται διαρκής επιτήρηση και προστατευτικά μέτρα (περίφραξη πισίνας, σωσίβια σε σκάφη).

Η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία εμφανίζονται κυρίως σε βρέφη και νήπια ή σε παιδιά με υποκείμενα νοσήματα· τα συμπτώματα (εμετοί, σύγχυση, παθολογική υπνηλία, κράμπες) απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Η αφυδάτωση αποφεύγεται με τακτική πρόσληψη υγρών και προσαρμογή δραστηριοτήτων στις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση του κινδύνου δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα κολύμβησης ενός παιδιού· ακόμη και σε ρηχά νερά ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί σε δευτερόλεπτα. Επίσης, το αν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα μετά από έκθεση στη ζέστη μπορεί να καθορίσει την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Πρακτικά βήματα προστασίας και οργανωτικά μέτρα

Κίνδυνος Βασικά προειδοποιητικά σημεία Σύντομο προληπτικό μέτρο Πνιγμός Απώλεια επαφής, σιωπηλή βύθιση, δυσκολία στην αναπνοή Συνεχής επίβλεψη, περίφραξη πισίνας, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών Θερμοπληξία Έντονη κόπωση, σύγχυση, έμετοι, υψηλός πυρετός Αντιμετώπιση σε δροσερό χώρο, ενυδάτωση, άμεση ιατρική φροντίδα Αφυδάτωση Ξηροστομία, λιποθυμία, μειωμένη ούρηση Τακτική χορήγηση υγρών, αποφυγή έντονης δραστηριότητας σε ζέστη

Οι επαγγελματίες Υγείας προτείνουν επίσης: σωστή ενημέρωση για αποφυγή μολύνσεων από μολυσμένα νερά, προστασία αυτιών μετά από κολύμπι, και άμεση αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης μετά από τσίμπημα. Η πρόληψη συνδυάζει ατομική υπευθυνότητα, επιμόρφωση και επαρκή δημόσια μέτρα ασφάλειας.

Σε εθνικό επίπεδο, η μείωση των ατυχημάτων και των επειγόντων περιστατικών απαιτεί συνεχή ενημέρωση των πολιτών, σωστή υποδομή για παιδιά και αυστηρή εφαρμογή κανόνων σε χώρους με κίνδυνο (πισίνες, θαλάσσιοι χώροι, εγκαταστάσεις αναψυχής). Η συνεργασία μεταξύ οικογενειών, σχολείων και υπηρεσιών υγείας είναι κρίσιμη για να μειωθεί ο ανθρώπινος και κοινωνικός φόρος που φέρνει η θερινή περίοδο.