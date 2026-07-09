Κόρινθος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 18χρονο «προπομπό» και τρεις ανηλίκους

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος στη διάρκεια επιχείρησης της Ο.Π.Κ.Ε. Κορινθίας – Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, δύο ζυγαριές και 505 ευρώ. Οι γονείς των ανηλίκων κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και συλλήψεις στη νυχτερινή δράση

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε τετραμελής ομάδα που, σύμφωνα με την προανάκριση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Κορινθίας. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών είναι ένας 18χρονος και τρία ανήλικα άτομα. Για τους γονείς των ανηλίκων σχηματίστηκε επίσης δικογραφία, καθώς συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας.

Οι ρόλοι στην ομάδα και τα ευρήματα

Από την προανάκριση προκύπτει ότι ο 18χρονος είχε τον ηγετικό ρόλο: προμηθευόταν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, τις οποίες παρέδιδε προς φύλαξη σε έναν από τους ανηλίκους. Ο τελευταίος, κατά την αστυνομική εκδοχή, είχε υπό τις οδηγίες του τους άλλους δύο ανηλίκους με στόχο την περαιτέρω διάθεση των ναρκωτικών στην αγορά της Κορίνθου.

«Τα κατασχεθέντα εκτιμάται ότι προέρχονται από την εμπορία ναρκωτικών.»

Κατά τις έρευνες σε οικίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και ποσότητες που συσχετίζονται με τη διακίνηση.

Συλληφθέντες: 3 ανήλικοι και 1 18χρονος .

και . Συλλήψεις γονέων: 3 ημεδαποί (γονείς των ανηλίκων) για παραμέληση.

(γονείς των ανηλίκων) για παραμέληση. Έρευνα: Διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Είδος Ποσότητα / Τεμάχιο Κάνναβη 511 γραμ. Κοκαΐνη 27 γραμ. Ζυγαριές ακριβείας 2 Χρηματικό ποσό 505 € Κινητά τηλέφωνα 2

Τα δύο κινητά βρέθηκαν στην κατοχή δύο από τους ανηλίκους και κατασχέθηκαν ως μέσα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της ομάδας.

Η εμπλοκή ανηλίκων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την έκταση της τοπικής αγοράς ναρκωτικών αλλά και για τα ζητήματα εποπτείας και πρόληψης στην κοινότητα. Οι τοπικές αρχές στέλνουν το μήνυμα της αυστηρής αντιμετώπισης, ενώ οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις διασυνδέσεις και την προέλευση των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν.