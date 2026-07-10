Κόρινθος: Σύλληψη νεαρής ομάδας για διακίνηση ναρκωτικών με εμπλοκή γονέων

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος από την ΟΠΚΕ Κορινθίας· κατασχέθηκαν συνολικά <strong>511 γρ.</strong> κάνναβης και <strong>27 γρ.</strong> κοκαΐνης. Σε βάρος των γονέων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.

Επιχειρήσεις και ευρήματα της Αστυνομίας στην Κόρινθο

Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών προσώπων —τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος— προχώρησε η ΟΠΚΕ Κορινθίας, στο πλαίσιο έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ για το ίδιο συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος τριών γονέων για παραμέληση εποπτείας.

Στις έρευνες σε οικίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και μέσα διακίνησης. Το συνολικό απολεσθέν υλικό περιλαμβάνει 511 γραμμάρια κάνναβης και 27 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και εξοπλισμό και έσοδα που, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονται από εμπορία.

«Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για ναρκωτικά στην Κόρινθο»

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές, 505 ευρώ που αποδίδονται σε εισόδημα από διακίνηση, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα στην κατοχή των δύο ανηλίκων που επίσης κατασχέθηκαν. Η προανάκριση και οι καταθέσεις συνεχίζονται υπό την εποπτεία του αρμόδιου τμήματος της Αστυνομίας.

Για την εξέλιξη της υπόθεσης, οι αρχές περιγράφουν μια οργάνωση με ιεραρχική δομή: ο 18χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε τις ουσίες και να ανέθεσε τη φύλαξή τους σε έναν ανήλικο, ο οποίος με τη σειρά του είχε υπό τις οδηγίες του άλλους δύο ανηλίκους για την πώληση. Η συμμετοχή γονέων στη δικογραφία για παραμέληση υπογραμμίζει την οικογενειακή διάσταση του προβλήματος και τα νομικά του επακόλουθα.

Το γεγονός έχει τοπικές επιπτώσεις: προκύπτει ανησυχία για την έκθεση ανηλίκων σε εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι κοντά σε σχολικές και νεανικές κοινότητες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν το προανακριτικό έργο, με στόχο τη διερεύνηση τυχόν ευρύτερων δικτύων και την αποτροπή εμφάνισης νέων κύκλων διακίνησης στην περιοχή.

Συλληφθέντες : 3 ανήλικοι, 1 ηλικίας 18 ετών.

: 3 ανήλικοι, 1 ηλικίας 18 ετών. Κατασχέσεις : 511 γρ. κάνναβης, 27 γρ. κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, 505 ευρώ, 2 κινητά.

: 511 γρ. κάνναβης, 27 γρ. κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, 505 ευρώ, 2 κινητά. Δικογραφίες: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας.

Είδος Ποσότητα Κάνναβη 511 γρ. Κοκαΐνη 27 γρ. Χρηματικό ποσό 505 €

Η υπόθεση επανέρχει στην τοπική δημόσια συζήτηση για τον ρόλο της πρόληψης, της οικογενειακής εποπτείας και των παρεμβάσεων για την προστασία των νέων. Οι κάτοικοι της Κορίνθου αναμένουν τις δικαστικές εξελίξεις και περαιτέρω ενημέρωση από τις αρχές σχετικά με την έκταση και τους τυχόν συνεργούς της οργάνωσης.