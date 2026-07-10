Κυβέρνηση: άμεση μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλη Αυγούστου

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με ελληνικά διυλιστήρια για προσωρινή μείωση των τιμών στα καύσιμα, ως παρέμβαση στην ακρίβεια. Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του κόστους ζωής και συνοδεύεται από αναφορές σε περαιτέρω «έκτακτες παρεμβάσεις».

Η παρέμβαση και το πλαίσιο

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι, μετά από συνεννόηση με τα δύο εγχώρια διυλιστήρια, θα εφαρμοστεί προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων: 10 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως άμεση απάντηση στην αύξηση του κόστους ζωής, με στόχο να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά.

Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε την κίνηση στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τονίζοντας ότι το ζήτημα αποτελεί προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ότι η Πολιτεία πρέπει να ενεργήσει «στο ύψος των περιστάσεων».

Τι ειπώθηκε στη Βουλή

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα ελληνικά διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά ώστε να υλοποιηθεί η μείωση στις αντλίες. Επίσης υπενθύμισε παλαιότερα μέτρα στήριξης, όπως τα επιδόματα για το ντίζελ και το Fuell Pass, και επεσήμανε ότι η άνοδος των τιμών σχετίζεται με την αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου.

«Θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στην βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου»

Συνέπειες και όρια της πρωτοβουλίας

Η παρέμβαση έχει άμεσο, περιορισμένο χρονικά όφελος για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από μεταφορικά κόστη. Ωστόσο, πρόκειται για βραχυπρόθεσμο μέτρο και δεν εξαλείφει δομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό, όπως διεθνείς τιμές ενέργειας και εφοδιαστικές αλυσίδες. Στο πολιτικό επίπεδο, η κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως άμβλυνση της κοινωνικής πίεσης στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά θα κριθεί από την διάρκεια και την εφαρμογή της στη λιανική αγορά.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε την ανάγκη αποφυγής πρόσθετου δημοσίου χρέους που θα βάρυνε τις μελλοντικές γενιές, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα στην ορθολογική διαχείριση των δημοσιονομικών εργαλείων.

Προσανατολισμός πολιτικής και επόμενα βήματα

Η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο «έκτακτων παρεμβάσεων» αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν. Κεντρικά σημεία που μένει να διευκρινιστούν είναι:

Ο μηχανισμός εφαρμογής της μείωσης στη λιανική τιμή και η διάρκεια της δέσμευσης των διυλιστηρίων.

Το δημοσιονομικό κόστος της πρωτοβουλίας και αν θα υπάρξει άμεση στήριξη σε άλλες ευάλωτες ομάδες.

Αν και ποιες περαιτέρω «έκτακτες παρεμβάσεις» σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα.

Καύσιμο Μείωση (λεπτά/λίτρο) Περίοδος ισχύος Βενζίνη 10 Μέχρι τέλη Αυγούστου Ντίζελ 5 Μέχρι τέλη Αυγούστου

Η απόφαση αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρέμβει άμεσα στο επίπεδο των τιμών καυσίμων, έναν κρίσιμο παράγοντα για το κόστος μεταφορών και την καθημερινότητα. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων και την οικονομική βαρύτητα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.