Λουτράκι: πρόγραμμα εορτασμού για τον Όσιο Παΐσιο στη Λουτράκι Μαλεβιζίου

Ο ιερός ναός της Παναγίας Ιερουσαλήμ στο Λουτράκι Μαλεβιζίου πανηγυρίζει την Κυριακή 12 Ιουλίου προς τιμήν του Οσίου Παϊσίου με Όρθρο, Θεία Λειτουργία και προσφορά καφέ στους πιστούς. Αναλυτικό πρόγραμμα και ώρες των ιερών ακολουθιών.

Πανήγυρη στον ιερό ναό της Παναγίας Ιερουσαλήμ

Ο εορτασμός του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα λάβει χώρα στην κοινότητα Λουτράκι Μαλεβιζίου την Κυριακή 12 Ιουλίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα των ιερών ναών. Ο ναός της Παναγίας Ιερουσαλήμ έχει οριστεί ως κεντρικός χώρος των ακολουθιών, με πρόγραμμα που απευθύνεται στους τοπικούς πιστούς και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ημερομηνία: Κυριακή 12 Ιουλίου

Κυριακή 12 Ιουλίου Ώρα Όρθρου: 07:00

07:00 Ενέργειες: Όρθρος, Θεία Λειτουργία, ευλογία άρτων, και προσφορά καφέ μετά το πέρας της λειτουργίας

Το πρόγραμμα, όπως δημοσιεύτηκε, προβλέπει την έναρξη του Όρθρου στις 07:00 και αμέσως μετά την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η ευλογία των άρτων. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών, στους πιστούς θα προσφερθεί καφές στον χώρο του ναού.

Σχετικές ακολουθίες σε γειτονικά ιερά κέντρα

Παράλληλα με την πανήγυρη στο Λουτράκι Μαλεβιζίου, στο ίδιο ανακοινωθέν περιλαμβάνονται και άλλες θρησκευτικές εκδηλώσεις: η εορτή της Αγίας Όλγας στον ομώνυμο ιερό ναό στη θέση Αλμυρός Γαζίου, καθώς και εορταστικές ακολουθίες στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε. Οι ώρες και οι ημέρες έχουν ως εξής:

Τοποθεσία Ημερομηνία Κύριες ώρες Αλμυρός Γαζίου (Αγία Όλγα) 10-11 Ιουλίου Εσπερινός 19:30 (10/7) · Όρθρος 07:00 (11/7) Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος Φόδελε 11-12 Ιουλίου Εσπερινός 19:00 (11/7) · Όρθρος 07:15 (12/7)

«Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών σε Γάζι, Λουτράκι Μαλεβιζίου και Φόδελε έχει ως εξής», αναφέρει το δελτίο τύπου.

Οι ώρες και οι λεπτομέρειες προέρχονται από το τοπικό ανακοινωθέν των ιερών ναών της περιοχής. Οι κάτοικοι και οι προσκυνητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες καλό είναι να λάβουν υπόψη τους τις ακριβείς ώρες έναρξης, ειδικά για τις πρωινές λειτουργίες.

Για όσους ενδιαφέρονται, η παρουσία σε αυτές τις πανηγυρικές στιγμές αποτελεί ευκαιρία συμμετοχής στην τοπική εκκλησιαστική ζωή και την κοινότητα. Η προσφορά του καφέ μετά τη λειτουργία στο Λουτράκι Μαλεβιζίου διευκολύνει την κοινωνική επαφή ανάμεσα στους πιστούς και τους επισκέπτες, χωρίς περαιτέρω ανακοινωθέντα μέτρα ή αλλαγές στο πρόγραμμα.

Η πληροφόρηση προέρχεται από την ανακοίνωση του τοπικού μέσου που δημοσίευσε το πλήρες πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών για τις συγκεκριμένες πανηγύρεις.