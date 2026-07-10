Λουτράκι: Το 5ο «Taste of Loutraki» αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής

Το τριήμερο φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο τοπικούς παραγωγούς, σεφ και χώρους της περιοχής — από τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου έως την Περαχώρα — και δείχνει τη στροφή του Λουτρακίου προς τη γαστρονομία.

Γαστρονομία και τοπική ταυτότητα στο προσκήνιο

Το Λουτράκι, πέρα από την παραδοσιακή εικόνα του ως καλοκαιρινός προορισμός με ιαματικά λουτρά και παραλίες, προβάλλει τα τελευταία χρόνια και μια άλλη όψη: την αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών και των ανθρώπων της εστίασης. Στο επίκεντρο αυτής της στροφής βρέθηκε το 5ο Taste of Loutraki, ένα τριήμερο φεστιβάλ που έδωσε έμφαση στη γεύση, την παραγωγή και τις ιστορίες του τόπου.

Η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ ξεκίνησε με ένα live cooking στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου, κοντά στην Περαχώρα, σε μια σκηνή με θέα τον φάρο Μελαγκάβι. Εκεί, οι σεφ Σωτήρης Φιλίππου (Paladar), Κώστας Σακκούλης (Ρίγανι) και Τάκης Διαμαντόπουλος (Πιπέρι) παρουσίασαν πιάτα που συνδύαζαν ελληνικές πρώτες ύλες με σύγχρονες προσεγγίσεις της τοπικής κουζίνας. Τα κρασιά του Κτήματος Kissa συνοδεύσαν την εμπειρία, χωρίς να επισκιάζουν την ουσία του φαγητού.

Η συνέχεια δόθηκε στην Περαχώρα, όπου στα τραπέζια της ταβέρνας «Βασίλης» αναδείχθηκαν κλασικές νοοτροπίες της ελληνικής κουζίνας: εποχικότητα, απλότητα και σεβασμός στις πρώτες ύλες. Μεταξύ των πιάτων που επισημάνθηκαν είναι χωριάτικη, τυρόπιτα, αρνίσια μπιφτέκια, μακαρονάδα με αρνάκι και άλλες κοπές κρεάτων που χαρακτήρισαν το τοπικό γευστικό αφήγημα.

Το φεστιβάλ ανέδειξε τον ρόλο των τοπικών παραγωγών για την ποιότητα των πιάτων.

Η επιλογή χώρων όπως ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου προσέδωσε πολιτιστικό πλαίσιο στις γαστρονομικές δράσεις.

Η συνεργασία σεφ και οινοποιείων τόνισε την ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης για επισκέπτες και κατοίκους.

Για το κοινό της περιοχής, η διοργάνωση σηματοδοτεί μια ευκαιρία: την ενίσχυση της επισκεψιμότητας εκτός της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου και τη στήριξη επιχειρήσεων εστίασης και τοπικών παραγωγών. Επιπλέον, η προβολή του τόπου μέσα από τη γαστρονομία μπορεί να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του Λουτρακίου ως προορισμού ποιοτικής γαστρονομίας.

«Μια εμπειρία που συνδέει τον πολιτισμό με τις γεύσεις του τόπου».

Η επανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών αναμένεται να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο ολοκληρωμένου προώθησης του προορισμού, με όφελος για επαγγελματίες της εστίασης, μικρούς παραγωγούς και την τοπική οικονομία γενικότερα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων: συνεχής παρουσίαση τοπικών προϊόντων, συνεργασίες με τουριστικούς φορείς και ενθάρρυνση παρόμοιων πολιτιστικών-γαστρονομικών δράσεων.

Στοιχείο Αναφορά Διοργάνωση 5ο Taste of Loutraki Κύριοι χώροι Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου, Περαχώρα, ταβέρνα «Βασίλης» Σεφ που συμμετείχαν Σωτήρης Φιλίππου, Κώστας Σακκούλης, Τάκης Διαμαντόπουλος Συνοδευτικά κρασιά Κτήμα Kissa

Η τοπική κοινότητα και οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν την ώθηση που δίνει το φεστιβάλ, ώστε το Λουτράκι να μην περιορίζεται μόνο στην καλοκαιρινή εικόνα αλλά να εδραιωθεί και ως γαστρονομικός προορισμός με συνέπεια και ποιότητα.