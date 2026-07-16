Μεγάλη διεθνής μελέτη: η μοναξιά συνδέεται με επιδείνωση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας

Μια ευρωπαϊκή συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων, με επικεφαλής το University of Bristol, εντοπίζει σταθερή σχέση μεταξύ υποκειμενικής μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης και χειρότερης ψυχικής υγείας, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στη συνολική ευεξία και την ανάγκη στοχευμένων μελετών.

Μια πρόσφατη διεθνής ανάλυση ερευνητικών δεδομένων επιβεβαιώνει ότι η μοναξιά σχετίζεται σταθερά με χειρότερη ψυχική υγεία και χαμηλότερη συνολική ευεξία. Η έρευνα, με επικεφαλής το University of Bristol και συνεργασίες σε Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, συνέλεξε και συνέκρινε στοιχεία από διαφορετικούς τύπους μελετών για να αξιολογήσει τόσο την υποκειμενική εμπειρία της μοναξιάς όσο και την πραγματική συμμετοχή σε κοινωνικές επαφές (κοινωνική απομόνωση).

Τι δείχνουν τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό δείχνουν ότι τα άτομα που δηλώνουν ότι νιώθουν μόνοι αναφέρουν συστηματικά πιο φτωχά επίπεδα ψυχικής υγείας και γενικά χαμηλότερη αίσθηση ευεξίας. Παράλληλα, η κοινωνική απομόνωση —δηλαδή ο περιορισμός ή η απουσία κοινωνικών επαφών— συνδέεται επίσης με μειωμένη ευημερία, ακόμη και όταν το υποκειμενικό αίσθημα μοναξιάς δεν είναι παρόν.

«Η μοναξιά εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας.»

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποδείξουν αιτιώδη σύνδεση μεταξύ μοναξιάς και συγκεκριμένων σωματικών νοσημάτων, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις ή διαβήτης. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ υπάρχει σαφής επίδραση στην ψυχική υγεία και στην αντίληψη της σωματικής κατάστασης, χρειάζονται πρόσθετες, πιο στοχευμένες μελέτες για να διερευνηθεί αν και πώς η μοναξιά προκαλεί ή επιδεινώνει συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις.

Σημασία για την πολιτική δημόσιας υγείας

Τα ευρήματα έχουν πρακτικές προεκτάσεις για τους φορείς υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η αναγνώριση της μοναξιάς ως παράγοντα που επιβαρύνει την ψυχική ευεξία συνηγορεί υπέρ μέτρων πρόληψης και παρέμβασης σε επίπεδο κοινότητας, πρωτοβάθμιας φροντίδας και κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, έχουν σημασία οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση κοινωνικών δικτύων, στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Διάκριση μεταξύ υποκειμενικής μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης — και οι δύο επηρεάζουν την ευεξία.

και — και οι δύο επηρεάζουν την ευεξία. Σαφής σχέση με την ψυχική υγεία , όχι ακόμη σαφής αιτιώδης σύνδεση με συγκεκριμένες σωματικές νόσους.

, όχι ακόμη σαφής αιτιώδης σύνδεση με συγκεκριμένες σωματικές νόσους. Ανάγκη για στοχευμένες, μακροχρόνιες μελέτες και πολιτικές πρόληψης.

Για την Ελλάδα, όπου δημογραφικές αλλαγές και κοινωνικές μεταβολές ενδέχεται να επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Η ενίσχυση δομών κοινότητας, η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση της μοναξιάς και η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πτυχή Περιγραφή Υποκειμενική μοναξιά Η ατομική αίσθηση μοναξιάς ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επαφές. Κοινωνική απομόνωση Πραγματικός περιορισμός στις κοινωνικές επαφές και σχέσεις.

Συμπερασματικά, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η μοναξιά αποτελεί σημαντικό παράγοντα ευεξίας με άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Η επιστημονική κοινότητα καλεί σε περαιτέρω έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι μακροπρόθεσμες ιατρικές συνέπειες, ενώ οι πολιτικές δημόσιας υγείας οφείλουν να ενσωματώσουν μέτρα που μειώνουν την κοινωνική απομόνωση και στηρίζουν την ψυχοκοινωνική λειτουργία των πολιτών.