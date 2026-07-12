Μεσογειακή διατροφή και ψυχολογική ευεξία άνω των 50: νέα στοιχεία από διεθνή μελέτη

Έρευνα σε 3.296 άτομα δείχνει συσχέτιση μεταξύ προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή και καλύτερης ψυχολογικής ευεξίας μετά τα 50, ακόμα και κατά την περίοδο έντονου στρες.

Μια νέα δημοσίευση στο BMJ Open υποστηρίζει ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχολογικής ευεξίας σε άτομα άνω των 50 ετών, ακόμα και υπό συνθήκες έντονου στρες. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του University College London και του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal) και αξιοποίησε δεδομένα της μακροχρόνιας βρετανικής μελέτης «English Longitudinal Study of Ageing» (ELSA).

Τι εξετάστηκε και ποια τα ευρήματα

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν δεδομένα από 3.296 συμμετέχοντες ηλικίας 50 έως 90 ετών. Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν κατά το διάστημα 2018–2019 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας όπου οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τα τρόφιμα που κατανάλωσαν σε δύο μη συνεχόμενες ημέρες. Η ψυχολογική ευεξία εκτιμήθηκε με ειδικά ερωτηματολόγια συμπληρωμένα έως και δύο φορές μεταξύ 2018 και 2020.

Οι ερευνητές μέτρησαν διάφορες διαστάσεις της ψυχολογικής ευεξίας, όπως αυτονομία, απόλαυση της ζωής, αίσθημα σκοπού, επίπεδα ενέργειας και αισιοδοξία για το μέλλον. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι όσοι τήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη μεσογειακή διατροφή εμφάνισαν μικρότερη επιδείνωση της ψυχολογικής ευεξίας, ακόμη και μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID‑19 και των περιοριστικών μέτρων.

Περιορισμοί και επιστημονική ερμηνεία

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατηρητική, επομένως τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση και όχι αποδεικτικό στοιχείο αιτιότητας. Όπως επισημαίνει η ερευνητική ομάδα:

«Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και, επομένως, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς δεν μπορούμε να αποδείξουμε σχέση αιτίας-αποτελέσματος», επισημαίνει η Καμίλ Λασάλ, ερευνήτρια του ISGlobal και ανώτερ

Η παρατήρηση αυτή υπενθυμίζει ότι άλλοι παράγοντες — όπως ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ή η γενική κατάσταση υγείας — μπορεί να συνεισφέρουν στα παρατηρούμενα οφέλη. Επιπλέον, η καταγραφή της διατροφής σε δύο ημέρες παρέχει ενδεικτική αλλά όχι πλήρη εικόνα των μακροχρόνιων συνηθειών.

Σημασία για τη δημόσια υγεία

Παρά τα όρια, η μελέτη ενισχύει την υπάρχουσα βιβλιογραφία που συσχετίζει τη μεσογειακή διατροφή με βελτιωμένα σωματικά και ψυχικά αποτελέσματα. Τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη απήχηση για πληθυσμούς μεγαλύτερης ηλικίας, όπου η διατήρηση της ψυχολογικής ευεξίας σχετίζεται με καλύτερη αυτονομία και ποιότητα ζωής.

Δείγμα: 3.296 άτομα, ηλικίες 50–90 .

άτομα, ηλικίες . Δεδομένα διατροφής: καταγραφές 2018–2019 .

. Εκτίμηση ευεξίας: έως 2020, πριν και κατά την αρχική φάση της πανδημίας.

Παράμετρος Τιμή Πληθυσμός 3.296 συμμετέχοντες Ηλικιακό εύρος 50–90 ετών Περίοδος καταγραφής 2018–2019 (διατροφή), ευεξία έως 2020

Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν την πιθανή αξία της μεσογειακής διατροφής ως τμήματος προσεγγίσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη δημόσια υγεία και οι κλινικοί επαγγελματίες καλούνται να αξιολογήσουν τα δεδομένα σε συνδυασμό με άλλες αποδείξεις και να αποφύγουν βιαστικά συμπεράσματα περί αιτιότητας.

Η έρευνα ενισχύει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες, ιδίως παρέμβασης, που θα μπορούσαν να διερευνήσουν αν η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής προκαλεί απευθείας βελτίωση στη ψυχολογική ευεξία ή αν τα οφέλη αντανακλούν μια πιο γενική υγιεινή διαβίωση συνολικά.