Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2026: 20 χρόνια δράσης της ελληνικής κοινότητας για την υγεία

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, στις 16 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί δύο δεκαετίες οργανωμένης ενημέρωσης και εκδηλώσεων στην Ελλάδα από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία και το Λόγω Διατροφής, με στόχο την πρόληψη, την προώθηση της μεσογειακής κουλτούρας και την ενδυνάμωση των πολιτών μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης.

Η 16η Οκτωβρίου, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, αποκτά για το 2026 ειδικό χαρακτήρα στην Ελλάδα: συμπληρώνονται 20 χρόνια διαρκούς παρουσίας και ενημέρωσης από δύο βασικούς φορείς της χώρας, την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία και το Λόγω Διατροφής. Η επέτειος μετατρέπει τον θεσμό σε ευκαιρία δημόσιας συζήτησης για τη σχέση διατροφής και υγείας, αλλά και σε σημείο επανεκκίνησης για δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

Γιατί έχει σημασία για τη δημόσια υγεία

Η διατροφή δεν αφορά μόνον το σωματικό βάρος. Επηρεάζει την ενέργεια, τη διάθεση, την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων και την ποιότητα ζωής συνολικά. Σε μια εποχή όπου η πληροφόρηση είναι άφθονη αλλά άνισα έγκυρη, εκδηλώσεις με επιστημονική τεκμηρίωση μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο πρόληψης για καταστάσεις όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Στόχοι της φετινής διοργάνωσης

Οι διοργανωτές ανακοινώνουν ότι η φετινή εκδήλωση θα έχει έντονα βιωματικό χαρακτήρα και στοχεύει στο ευρύ κοινό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προώθηση της διατροφής ως τρόπο ζωής, με πρακτικές πληροφορίες και πρόσβαση σε ειδικούς για θέματα που αφορούν όλες τις ηλικίες.

Ενημέρωση για τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη νόσων.

για τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη νόσων. Σύνδεση με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση.

με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Πρακτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια για πολίτες όλων των ηλικιών.

Θεματικές ενότητες της εκδήλωσης

Στα προγραμματισμένα θέματα περιλαμβάνονται η παιδική διατροφή, η διαχείριση της παχυσαρκίας, η διατροφή στην τρίτη ηλικία, καθώς και η σύνδεση της διατροφής με την ευεξία και τη δημόσια υγεία.

Θέμα Στόχος Μεσογειακή διατροφή Προαγωγή υγιεινών προτύπων διατροφής Παιδική διατροφή Πρόληψη αναπτυξιακών και μεταβολικών προβλημάτων Διατροφή και τρίτη ηλικία Διατήρηση μυϊκής και οστικής υγείας

Η φετινή επέτειος δεν αποτελεί απλώς έναν εορτασμό: προβάλλει την ανάγκη για συνεχή, τεκμηριωμένη ενημέρωση και για συστηματική συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, φορέων και πολιτών. Ειδικά σε περιόδους όπου η επιβάρυνση από χρόνια νοσήματα αυξάνει το φορτίο στο σύστημα υγείας, η ενημέρωση για τη διατροφή αναδεικνύεται σε εργαλείο δημόσιας πολιτικής και ατομικής πρόληψης.

Η προσέγγιση που προτείνεται από τους διοργανωτές στηρίζεται στην επιστήμη και στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή: από τη μετάφραση επιστημονικών οδηγιών σε καθημερινές επιλογές τροφίμων μέχρι την ενσωμάτωση της διατροφής στην εκπαιδευτική και κοινωνική ατζέντα. Η ενεργή συμμετοχή του κοινού στις δράσεις της 16ης Οκτωβρίου αναμένεται να ενισχύσει την επίγνωση για το ρόλο της διατροφής στην υγεία κάθε ηλικίας.