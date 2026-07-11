Μικρή πρόοδος στο ψηφιακό χάσμα των φύλων — 200 εκατ. λιγότερες γυναίκες online με κινητό

Η νέα έκθεση της GSMA καταγράφει σταδιακή μείωση στο χάσμα χρήσης κινητού διαδικτύου, αλλά επισημαίνει ότι 810 εκατομμύρια γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν εκτός σύνδεσης, με έντονες περιφερειακές ανισότητες στη Νότια Ασία και την Υποσαχάρια Αφρική.

Συνοπτική εικόνα και βασικά ευρήματα

Το Mobile Gender Gap Report 2026 της GSMA επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη χρήση κινητού διαδικτύου μεταξύ γυναικών και ανδρών στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ωστόσο, η πρόοδος είναι μικρή: οι γυναίκες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το κινητό διαδίκτυο λιγότερο από τους άνδρες, με το χάσμα να παραμένει σημαντικό και να αντιστοιχεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Η έκθεση βασίζεται σε πάνω από 16.000 διά ζώσης συνεντεύξεις σε 14 χώρες και συνοδεύεται από στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τα κύρια μεγέθη που ξεχωρίζουν είναι τα εξής: το 65% των γυναικών χρησιμοποιεί κινητό διαδίκτυο έναντι του 74% των ανδρών, ενώ το σχετικό χάσμα στη χρήση κινητού διαδικτύου εκτιμάται στο 12%, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 200 εκατομμύρια λιγότερες χρήστριες.

Πού είναι συγκεντρωμένο το πρόβλημα

Οι περιοχές που καταγράφουν τις πιο έντονες ανισότητες είναι η Νότια Ασία και η Υποσαχάρια Αφρική, όπου το χάσμα στη χρήση κινητού διαδικτύου φτάνει περίπου το 25% και το 26% αντίστοιχα. Επιπλέον, η έκθεση σημειώνει ότι στις αγροτικές περιοχές το ψηφιακό χάσμα είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα.

Ενεργοί χρήστες κινητού διαδικτύου: πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες στις LMICs.

πάνω από γυναίκες στις LMICs. Ανενεργές ψηφιακά γυναίκες: περίπου 810 εκατομμύρια γυναίκες δεν χρησιμοποιούν κινητό διαδίκτυο.

περίπου γυναίκες δεν χρησιμοποιούν κινητό διαδίκτυο. Κατοχή smartphone: οι γυναίκες είναι 13% λιγότερο πιθανό να έχουν έξυπνο κινητό σε σχέση με τους άνδρες (περίπου 210 εκατομμύρια συσκευές σε διαφορά).

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Η πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο συνδέεται άμεσα με ευκαιρίες εκπαίδευσης, οικονομικής συμμετοχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και τραπεζικών συναλλαγών. Η παραμονή εκατοντάδων εκατομμυρίων γυναικών εκτός ψηφιακού χώρου περιορίζει την οικονομική ενδυνάμωση και διευρύνει κοινωνικές ανισότητες. Σύμφωνα με την ανάλυση, αυτό σημαίνει χαμένες δυνατότητες για αύξηση εισοδημάτων, βελτίωση δεξιοτήτων και συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία.

Μέτρηση Ανάπτυξη/Εκτίμηση Χρήση κινητού διαδικτύου (γυναίκες) 65% Χρήση κινητού διαδικτύου (άνδρες) 74% Διαφορά στη χρήση 12% (~200 εκ. γυναίκες) Γυναίκες χωρίς κινητό διαδίκτυο 810 εκ. Χάσμα Νότια Ασία 25% Χάσμα Υποσαχάρια Αφρική 26%

Τι δείχνουν τα δεδομένα για την πολιτική και τις επιχειρήσεις

Η έκθεση υποδεικνύει ότι για να κλείσει ταχύτερα το χάσμα απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις: πολιτικές που θα μειώσουν το κόστος πρόσβασης, προγράμματα ψηφιακής παιδείας ειδικά σχεδιασμένα για γυναίκες, και επενδύσεις σε δίκτυα στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμος — από την προσφορά προσιτών συσκευών μέχρι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες γυναικών σε περιφερειακές και ευάλωτες κοινότητες.

Η βελτίωση που εντοπίζεται για το 2025 είναι ενθαρρυντική, αλλά η εικόνα παραμένει ανισόρροπη: η τεχνολογία δεν αρκεί μόνη της αν δεν συνοδεύεται από κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές που θα κάνουν την ψηφιακή πρόσβαση πρακτικά εφικτή και χρήσιμη για όλους.

Στο επόμενο διάστημα, η πρόκληση για κυβερνήσεις, παρόχους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι να μεταφράσουν τα στατιστικά σε στοχευμένες δράσεις ώστε οι πόροι να φτάνουν όπου είναι πιο απαραίτητοι — και το κινητό να γίνει εργαλείο ισοδύναμης συμμετοχής, όχι παράγοντας αποκλεισμού.

Μια μικρή, μετρημένη βελτίωση είναι καλό σημάδι. Όμως για να γίνει ουσιαστική αλλαγή χρειάζεται ταχύτητα, κεφάλαια και σχέδιο — και να μη μείνουμε απλώς στα νούμερα.