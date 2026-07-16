Μητσοτάκης: Αποκαθίσταται η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ — ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκατάσταση της αλήθειας, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση και ασκώντας κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε σήμερα ενώπιον του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής την ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των ερευνών για τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα στοιχεία που παρουσίασε προκύπτει ότι από τους συνολικά 13 εμπλεκόμενους σε ελέγχους κυβερνητικούς και βουλευτικούς παράγοντες, οι φάκελοι για 9 έχουν τεθεί στο αρχείο, ενώ για 4 συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση.

Το πολιτικό πλαίσιο της αντίδρασης

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή «αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια» και έστρεψε τα βέλη του τόσο προς την εγχώρια αντιπολίτευση όσο και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Υπογράμμισε την πολιτική διάσταση της διαχείρισης των υποθέσεων και επανέφερε το επιχείρημα ότι στελέχη της κυβέρνησης υπέστησαν δυσφήμιση πριν την τελική δικαστική κρίση.

«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;»

Με τη δήλωση αυτή ο πρωθυπουργός αιτήθηκε πολιτική απάντηση από όσους, όπως είπε, προώθησαν αφηγήσεις που αμφισβήτησαν το τεκμήριο της αθωότητας και, ταυτόχρονα, άφησε υπόνοιες για τον ρόλο ευρωπαϊκού θεσμού στη δημόσια συζήτηση.

Συνέπειες και επακόλουθα

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού αναζωπυρώνει συζητήσεις για:

το όριο ανάμεσα στην πολιτική κριτική και την προ-ελεγκτική δικονομική καταδίωξη,

τη σχέση κυβέρνησης–αντιπολίτευσης σε θέματα που άπτονται της δικαστικής διερεύνησης,

τις επιπτώσεις για το πολιτικό κλίμα ενόψει των εκλογών του 2027.

Η επίκληση της αρχειοθέτησης ως «αποκατάστασης» αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία για να ανακτήσει πολιτικά πλεονεκτήματα που, κατά την άποψή της, χάθηκαν εξαιτίας της προηγηθείσας αρνητικής προβολής. Αντίστοιχα, η αντιπολίτευση θα κληθεί να απαντήσει επί της substantive κριτικής για το κατά πόσον υπήρξε υπερβολική ή πρόωρη πολιτική επιθετικότητα.

Σύνολο ερευνώμενων Φάκελοι αρχειοθετημένοι Παραπέμπονται 13 9 4

Η αναφορά του πρωθυπουργού στην ευρωπαϊκή αρχή εισαγγελίας ανοίγει ζητήματα διαφάνειας και συνεργασίας μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων — θέμα που πιθανόν θα τεθεί και σε διπλωματικό επίπεδο αν η δημόσια αντιπαράθεση κλιμακωθεί.

Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση διεκδικεί την αφήγηση της δικαστικής εκκαθάρισης ως διπλό κέρδος: θετικό μήνυμα για την ακεραιότητα διορισμένων και βουλευτών και επιχείρημα για την ηθική αποκατάσταση του κυβερνητικού έργου. Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με την αντιπολίτευση να αξιολογεί την επόμενη κίνησή της ενόψει των δημόσιων και δικαστικών εξελίξεων.