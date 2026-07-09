Μύκονος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: η Μύκονος Betsson στο FIBA Europe Cup

Η κατάκτηση της 7ης θέσης στην Stoiximan GBL ανοίγει το δρόμο για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της Μύκονος Betsson στο FIBA Europe Cup 2026-27. Ο προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος περιγράφει τη σημασία της πρόκλησης και το ραντεβού της ομάδας με την κλήρωση στο Μόναχο.

Η Μύκονος ανεβαίνει επίπεδο

Η τοπική ομάδα Μύκονος Betsson εξασφάλισε την είσοδό της στους ομίλους του FIBA Europe Cup 2026-27, μετά την κατάκτηση της 7ης θέσης στη Stoiximan GBL. Η πρόκριση αυτή χαρακτηρίζεται από τον σύλλογο ως ένα ιστορικό βήμα που ανοίγει νέες προοπτικές για τον αθλητισμό του νησιού και την προβολή του στο εξωτερικό.

Ο προπονητής της ομάδας, Βαγγέλης Ζιάγκος, στάθηκε στη σημασία της εξέλιξης του οργανισμού και στην επιδίωξη της διαρκούς ανόδου:

«Βάζουμε τον τόπο μας στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη»

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου (mykonosbc.gr), ο 50χρονος τεχνικός ανέλυσε ότι η απόφαση να συμμετάσχει η ομάδα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση βασίστηκε στην αξιολόγηση των ρίσκων και των ωφελειών, καθώς και στην πεποίθηση πως η εμπειρία θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας.

Το ενδιαφέρον στην τοπική κοινότητα δεν είναι μόνο αθλητικό: η συμμετοχή σε ευρωπαϊκό θεσμό μπορεί να φέρει μεγαλύτερη προβολή για το νησί, νέες συνεργασίες και οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων και των μετακινήσεων. Παράλληλα, δημιουργεί ευκαιρίες για νεαρούς παίκτες και ενισχύει την παρουσία της Μυκόνου στον αθλητικό χάρτη της χώρας.

Η ομάδα απέκτησε το εισιτήριο για το FIBA Europe Cup λόγω της 7ης θέσης στην Stoiximan GBL.

Η κλήρωση της κανονικής περιόδου θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Μόναχο .

στο . Η regular season της διοργάνωσης θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, χωρισμένες σε 8 ομίλους των 6 ομάδων.

Η τοπική διοίκηση του συλλόγου και η τεχνική ηγεσία ήδη προετοιμάζουν τον σχεδιασμό για την αγωνιστική και οργανωτική παρουσία σε ευρωπαϊκούς αγώνες, ενώ οι φίλαθλοι του νησιού παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κλήρωσης και τη διαμόρφωση του προγράμματος.

Στοιχείο Πληροφορία Θέση στο πρωτάθλημα 7η Διοργάνωση FIBA Europe Cup 2026-27 Αριθμός ομάδων 48 Ομίλοι 8 ομίλοι των 6 ομάδων Ημερομηνία κλήρωσης 16 Ιουλίου - Μόναχο

Για τους κατοίκους της Μυκόνου, η ευρωπαϊκή έξοδος της ομάδας αποτελεί αφορμή υπερηφάνειας αλλά και πρόκληση: η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις ενός διεθνούς προγράμματος, ενώ οι τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια μέσα από συνεργασίες και υποδομές που θα ενισχύσουν την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη.