Ομόφωνο μπλόκο από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου σε νέες ανεμογεννήτριες στην Άνδρο

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου υιοθέτησε το ψήφισμα του Δήμου Άνδρου κατά της εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων, ζητώντας εξαίρεση του νησιού από τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό για ΑΠΕ.

Πλήρης στήριξη στο αίτημα για εξαίρεση της Άνδρου από νέες αιολικές εγκαταστάσεις

Σε ομόφωνη απόφαση προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου στη χθεσινή συνεδρίαση (14/7), υιοθετώντας το επίσημο ψήφισμα του Δήμου Άνδρου με αίτημα την πλήρη εξαίρεση του νησιού από κάθε νέα εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Η απόφαση χαρακτηρίζεται από τους τοπικούς φορείς ως ιστορική και κρίνεται καθοριστική για την προστασία του φυσικού τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη, το νησί έχει ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες χωροθετήσεις αιολικών πάρκων, και γι' αυτό ο Δήμος θέτει ως κόκκινη γραμμή τη μηδενική ανοχή σε νέες αιολικές επενδύσεις. Η Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου υιοθέτησε την πρόταση αυτή με την πλήρη στήριξη όλων των δημάρχων του Νοτίου Αιγαίου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς την κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η σημερινή ομόφωνη απόφαση της Π.Ε.Δ. αποτελεί σταθμό για τον αγώνα μας. Η φωνή των Ανδριωτών για καμία νέα ανεμογεννήτρια στο νησί μας έγινε πλέον φωνή ολόκληρου του Νοτίου Αιγαίου.»

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε η αδικία που προκύπτει από το προσχέδιο του Νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Α.Π.Ε., το οποίο, σύμφωνα με τους αιρετούς, χρησιμοποιεί το αυθαίρετο γεωγραφικό κριτήριο των 300 τ.χλμ. για την εφαρμογή μέτρων προστασίας. Η Άνδρος, με έκταση περίπου 380 τ.χλμ., εξαιρείται έτσι από τα αυστηρά μέτρα που ισχύουν για άλλα κυκλαδονήσια, με αποτέλεσμα οι τοπικές ανάγκες προστασίας να μην λαμβάνονται υπόψη.

Οι αποφάσεις της Π.Ε.Δ. έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και την οικονομία. Το νησί βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και στην προστασία του φυσικού τοπίου ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι τοπικοί φορείς προειδοποιούν ότι νέες βιομηχανοποιημένες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας μπορεί να αλλοιώσουν την εικόνα του νησιού και να πλήξουν το τουριστικό προϊόν, ιδιαίτερα την περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας.

Η απόφαση της Π.Ε.Δ. ανοίγει τώρα γραμμή διεκδίκησης προς το κεντρικό κράτος και το Υπουργείο, με στόχο την αναθεώρηση του προσχεδίου του χωροταξικού για τις ΑΠΕ ή την ειδική ρύθμιση που θα εξαιρεί ρητώς την Άνδρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου συμφώνησαν σε συντονισμένες κινήσεις πίεσης και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.

Κεντρικό αίτημα: πλήρης εξαίρεση της Άνδρου από νέες αιολικές εγκαταστάσεις.

πλήρης εξαίρεση της Άνδρου από νέες αιολικές εγκαταστάσεις. Αιτιολόγηση: προστασία περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού.

προστασία περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού. Επόμενα βήματα: πίεση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσπάθεια αναθεώρησης του προσχεδίου.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, η εξέλιξη αυτή σημαίνει προσπάθεια διασφάλισης του τοπικού μοντέλου ανάπτυξης. Εάν οι προσπάθειες επιτύχουν, θα αποφευχθεί η περαιτέρω εγκατάσταση βαρύρρυθμων τεχνολογιών που, κατά την τοπική άποψη, δεν συνάδουν με την εικόνα και τις ανάγκες της Άνδρου. Εάν, αντιθέτως, δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κεντρική διοίκηση, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη διαμηνύσει ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα με νομικά και πολιτικά μέσα.

Φορέας Θέση Δήμος Άνδρου Καμία νέα ανεμογεννήτρια — πλήρης εξαίρεση Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου Ομόφωνη στήριξη του ψηφίσματος Κεντρική Διοίκηση / Υπ. Περιβάλλοντος Θα κληθεί να απαντήσει στο αίτημα

Η απόφαση της Π.Ε.Δ. αποτελεί σαφές δείγμα της στάσης που υιοθετούν πολλοί νησιωτικοί δήμοι απέναντι σε κεντρικούς σχεδιασμούς για ΑΠΕ όταν αυτοί συγκρούονται με τοπικές προτεραιότητες. Για τους κατοίκους της Άνδρου, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο καθώς αναμένονται οι αντιδράσεις του υπουργείου και οι ενδεχόμενες νομοθετικές κινήσεις που θα καθορίσουν την τύχη του νησιού στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού.