Νέα δήμαρχος Λειψών: προτεραιότητα η βιωσιμότητα και οι βασικές υπηρεσίες

Η Ευαγγελίστρα Λαουντού ανέλαβε την ηγεσία του Δήμου Λειψών στις 19 Ιουνίου 2026. Στόχος της είναι η διατήρηση του πληθυσμού και η επιτάχυνση των έργων σε συγκοινωνίες, υγεία και διαχείριση υδάτινων πόρων.

Αλλαγή στο τιμόνι του Δήμου

Στους Λειψούς έγινε πρόσφατα μεταβίβαση καθηκόντων στο δημαρχιακό αξίωμα: η Ευαγγελίστρα Λαουντού εξελέγη από το Δημοτικό Συμβούλιο και ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της την 19 Ιουνίου 2026, αντικαθιστώντας τον Φώτη Μάγγο, που αποχώρησε για να αναλάβει θέση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η εκλογή έγινε ομόφωνα και σηματοδοτεί συνέχεια αλλά και νέα προτεραιότητα στην τοπική διοίκηση.

Η νέα δήμαρχος, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα (μαθηματικός), διαθέτει μακρά θητεία στα κοινά: από τα 22 της χρόνια υπηρετεί σε αυτοδιοικητικά αξιώματα. Ως νησιωτική αυτοδιοίκηση, η διοίκηση του Δήμου καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων: συγκοινωνίες, υγειονομική κάλυψη, διαχείριση υδάτινων πόρων και η συνέχιση βασικών έργων υποδομής.

"Η εμπιστοσύνη των ανθρώπων"

Η δήλωση αυτή, όπως μεταφέρθηκε στην τοπική δημοσιογραφία, αποτυπώνει την προσέγγιση που θα ακολουθήσει η νέα δημοτική αρχή: σεβασμός στην εντολή και συνεχής εργασία για την εμπέδωση της τοπικής εμπιστοσύνης. Στη συνέντευξή της ανέλυσε βασικούς στόχους, ανάμεσά τους η συνεργασία με φορείς και η επιτάχυνση υπαρχόντων έργων με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής στο νησί.

Άμεσες προτεραιότητες και επιπτώσεις για κατοίκους

Συγκοινωνία: ανάγκη σταθερών δρομολογίων και συντονισμού για σχολικές και ιατρικές μετακινήσεις.

ανάγκη σταθερών δρομολογίων και συντονισμού για σχολικές και ιατρικές μετακινήσεις. Υγεία: ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνεργασία με περιφερειακές δομές.

ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνεργασία με περιφερειακές δομές. Ύδρευση: διασφάλιση πόσιμου νερού και έργα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η νέα δημοτική αρχή εμφανίζεται προσηλωμένη στην αξιοποίηση της εμπειρίας της προγενέστερης διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει πρόθεση ανανέωσης και συστηματικής συνεργασίας με τους δημότες για να προχωρήσουν έργα που θεωρούνται κρίσιμα για τη βιωσιμότητα του νησιού.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία ανάληψης 19 Ιουνίου 2026 Προκάτοχος Φώτης Μάγγος Επαγγελματικό υπόβαθρο Μαθηματικός, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός

Για τους κατοίκους των Λειψών, η αλλαγή στην ηγεσία σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή: η διατήρηση και ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας, η λειτουργία βασικών υπηρεσιών και η προώθηση έργων υποδομής θα κριθούν εντός των επόμενων μηνών από την ικανότητα συντονισμού της νέας δημοτικής αρχής με περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες. Η έμφαση στην καθημερινή διαχείριση των προβλημάτων και στην ουσιαστική συνεργασία με τους δημότες αποτελεί το μήνυμα με το οποίο ξεκίνησε η νέα διοίκηση.